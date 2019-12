Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio arriva questa mattina in consiglio dei ministri un decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso di non inserire le norme nel €1000 che anch’esso sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi tra le principali novità di quest’ultimo niente class action nei fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe allerta meteo sul territorio italiano allerta di colore arancione in Basilicata Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Start Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria Piemonte Veneto prevista nuova acqua alta Venezia fino a 130 cm l’ondata di maltempo è portata da una perturbazione Atlanticainsisterà sul nostro territorio da nord a sud per tutta la giornata di oggi portando intense precipitazioni i commissari straordinari della ex Ilva di Taranto e a loro hanno raggiunto un’intesa base per trattare la ristrutturazione del contratto degli stabilimenti E l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico Tarantino deadline 31 gennaio la manovra economica Oggi inizia la fase di voto in commissione bilancio alla camera domani il testo esteso in aula si infiamma lo scontro tra Salvini è il premier Giuseppe Conte sul caso Gregoretti l’ex Ministro dell’Interno fa sapere di aver conservato copia delle interlocuzione del Viminale con Palazzo Chigi Farnesina Unione europei Italia viva ferma intanto che legge le carte senza agitare Carpi e con scritto garantista prima di decidere sulla autorizzazione a procedere contro l’ex ministro Salvini negli Stati Uniti parla Donald Trump sul accordo commerciale con la Cina ho avuto unotelefonata con il presidente cinese XI jinping la firma formale sarà in programma ha detto esprimiamo seria preoccupazione per gli atteggiamenti negativi degli Stati Uniti se nostre questioni interne ha sottolineato il presidente cinese dopo la conversazione telefonica col suo omologo americano calcio in chiusura Serie A ieri sera la vittoria della Roma per 4 a 1 sulla Fiorentina al Franchi secondo anticipo della 17esima giornata quest’oggi altre tre partite Udinese Cagliari Alle 15 inter-genoa alle 18 torino-spal alle 20:45 ad ora invece si gioca la finale del mondiale per Club Liverpool Flamengo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa