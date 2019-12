Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora un buongiorno della azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio prosegue la giornata di maltempo su tutta l’Italia da nord a sud precipitazioni intense venti forti e mare agitato le allerte riguardano diverse regioni Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Calabria Puglia emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lombardia via Liguria Toscana Sardegna in Liguria frane alberi crollati e torrenti esondati al largo di Ventimiglia le Boe hanno registrato 4 metri di significativa è circa 7 metri di onda massima raffiche di vento che superano i 120 km orari scuole chiuse Quest’oggi a Follonica causa dell’allerta arancionenella zona Nord di Grosseto allerta Rossa su tutta la Liguria chiusi i porti e scuole negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha inaugurato la Us Space Force le forze speciali americane primo nuovo servizio militare a stelle e strisce Da Oltre 70 anni a questa parte nella dichiarazione Trump ha detto lo spazio è il nuovo Minio mondiale di combattimento in guerra tra le gravi minacce alla nostra Sicurezza Nazionale la superiorità americana nello spazio è assolutamente evitare ha detto Trump firma il National differenza autorization Act del 2020 alla base di Andrews nei pressi di Washington il pacchetto di spesa governativa prevista per la spaceforce è di 1300 miliardi di dollari compreso il bilancio del pentagono Cambiamo argomento in Italia Questa mattina in consiglio dei ministri decreto ad hoc sulle intercettazioni sul tavoloil milleproroghe tra le principali novità di quest’anno niente class action e fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 e altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe sulle ex Ilva i commissari straordinari hanno raggiunto un’intesa per trattare alla ristrutturazione del contratto degli stabilimenti E l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico di Taranto del 21 gennaio la manovra economica Oggi inizia la fase di voto in commissione bilancio alla camera domani il testo è atteso in aula chiudiamo con nello sport calcio è Serie A ieri sera la vittoria della Roma per quattro in trasferta sul campo della Fiorentina al Franchi giallorossi hanno consolidato il quarto posto in classifica oggi altre tre partite in campo Udinese Cagliari alle 15 inter-genoa alle 18 Torino alle 20:45 ad ora invece si gioca la finale del mondiale per Club Liverpool Flamengo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa