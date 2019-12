Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina in consiglio dei ministri decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso di non inserire le norme nel milleproroghe anche sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi tra le principali novità di quest’ultimo niente class action fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 e altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe questo governo deve andare avanti senza indugi e polemiche chi rema contro rema contro il paese ha detto il capo politico pentastellato Luigi Di Maio in colloquio con il quotidiano Repubblica in cui è evidente la necessità di un cambio di Passo a gennaio si ripartirà con una nuova agenda è un nuovo cronoprogramma per mettere in chiaro ciò che vogliamo realizzare i primi passi compiuti in legge di bilancio sonoimportante ha detto Di Maio su Alitalia per salvarla ci restano sei mesi l’obiettivo e chiudere entro metà anno con la scadenza del mandato al commissario altrimenti si chiude sono stati 400 milioni di euro di prestito non ci saranno altri fondi così il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli secondo cui Ferrovie dello Stato deve entrare nella cordata e poi tra Lufthansa Air France niente spezzatino sarà una holding a ferma sulla ex Ilva a fine piano ci saranno Zero esuberi assicura il ministro del mise quanta Venezia si è presentata anche quest’oggi toccando i 120 centimetri sul Medio mare alle 7:40 del mattino al di sotto di una previsione stimata ieri dal centro maree del comune in 103 cm il fenomeno Si ripresenterà domani secondo il centro maree del comune di Venezia Quando è prevista acqua alta di 130 centimetri sul Medio mare alle 7:35 anche in questo casoarancio l’autostrada A5 torino-aosta è stata chiusa a causa dell’allerta scattata per il movimento della Frana in località chiappetti di Quincinetto lo ha disposto la protezione civile che ha decretato la fase 3 successivamente è stata riaperta una carreggiata l’allerta esce dal livello 2 allerta maltempo sull’Italia colore arancione in Basilicata Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria Piemonte e Veneto andiamo negli Stati Uniti dopo il presidente Donald Trump ha ufficialmente inaugurato ieri la Us Sports le forze spaziali americane si tratta del primo nuovo servizio militare a stelle e strisce Da Oltre 70 anni a questa parte lo spazio è il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra tra le gravi minacce alla nostra sicurezza nazionale e la superiorità americana nello spazio è assolutamente Vitale ha detto il presidente statunitense calcio in chiusura Serie A ieri seravittoria della Roma per 4 a 1 in trasferta al Franchi di Firenze contro la Fiorentina i giallorossi hanno consolidato il quarto posto in classifica quest’oggi altre tre partite tre anticipi 17A giornata alle 15 udinese-cagliari poi alle 18 inter-genoa nelle 20:45 torino-spal ad ora invece si gioca la finale del mondiale per Club e Flamengo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

