Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica questa mattina in consiglio dei ministri decreto ad hoc sulle intercettazioni ed anche il milleproroghe tra le principali novità niente class action e fino ad ottobre bonus per scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe questo governo deve andare avanti senza indugi e polemiche chi rema contro rema contro Ha detto il capo del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio in colloquio con il quotidiano Repubblica sul quale ha evidenziato la necessità di un cambio di Passo a gennaio si ripartirà con una nuova agenda un nuovo cronoprogramma per mettere in chiaro ciò che si vuole realizzare i primi passi compiuti in legge di bilancio sono stata importante ha detto Di Maio su Alitalia ancora sei mesi di tempo per salvarlasi salva o si chiude l’obiettivo e chiudere entro metà anno con la scadenza del mandato al commissario sono stati erogati 400 milioni di euro di prestito non ci saranno altri fondi ha detto al Messaggero ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli secondo cui Ferrovie dello Stato deve entrare nella cordata e poi un’altra Lufthansa Air France niente spezzatino sarà una holding dice patuanelli Silva a fine piano ci saranno Zero esuberi assicura il ministro dello sviluppo economico è proprio sulla ex Ilva i commissari straordinari hanno raggiunto un’intesa base per trattare la ristrutturazione del tratto degli stabilimenti E l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico Tarantino deadline 31 gennaio mentre sulla manovra economica quest’oggi inizia la fase di voto in commissione bilancio alla camera domani è atteso in aula maltempo sull’Italia allerte di colore giallo-arancione anche rosso da nord a sud acqua alta Venezia oggi ha toccato i 120 centimetri10 meno rispetto alle previsioni domani il centro maree del comune di Venezia ha stimato un’altra Alta marea 130 cm intanto l’autostrada A5 torino-aosta è stata chiusa a causa dell’allerta scattata per il movimento della Frana in località chiappetti di Quincinetto lo ha disposto la protezione civile che ha decretato la fase 3 successivamente è stata riaperta una carezza l’allerta è scesa livello 2 allerta meteo arancione in Basilicata Campania emilia-romagna friuli-venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Molise Sardegna Toscana ed Umbria allerta Gialla in Calabria e Veneto andiamo in India altre 5 persone tra le quali un bambino di 8 anni sono rimaste uccise negli scontri tra polizia e manifestanti in uter pradesh lo riferiscono fonti ufficiali quattro delle vittime sono morte per ferite Darma da fuoco il bambino è rimasto schiacciato nella calca durante una manifestazione con oltre duemila persone a varanasisale così a 20 il bilancio delle vittime da quando due settimane fa sono iniziate le proteste contro la controversa legge sulla cittadinanza voluto dal premier narendra modi lo sport in chiusura calcio dopo la vittoria di ieri sera della Roma sulla Fiorentina per 4 a 1 nel secondo anticipo della Diciassettesima giornata quest’oggi in campo altre tre partite alle 15 udinese-cagliari poi alle 18 Inter né alle 20:45 torino-spal ad ora invece si gioca la finale del mondiale per Club tra Liverpool e flamenco è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento

