Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano la strada era stata chiusa per allerta ma nonostante il divieto un uomo ha deciso comunque di proseguire di guadare Il torrente finendo travolto dalla corrente morto così un automobilista in Friuli Venezia Giulia provincia di Pordenone le autorità locali a causa del maltempo avevano diramato un allerta arancione che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade per quella dove è morto l’uomo tanto che l’accesso era stato chiuso con una sbarra da 40 a Venezia si è presentata Oggi toccano i 120 centimetri sul Medio mare 7:40 al di sotto di una previsione del centro maree del comune in 130 cm il fenomeno Si ripresenterà domani quando è prevista una qua alta di 130 cm migranti si infiamma lo scontro tra Salvini e Conte sul casol’ex Ministro dell’Interno fa sapere di avere conservato copia dell’interruzione del Viminale con Palazzo Chigi Farnesina Italia viva prima intanto dell’Egira le carte senza agitare cappie spirito garantita prima di decidere sulla autorizzazione a procedere contro Salvini Piazza ufficialmente inaugurato ieri sera la Juventus Space Force le forze speciali americane tirato nel primo luogo se statunitense in Oltre 70 anni sbatte il nuovo dominio mondiale di combattimento in guerra è tra le grandi e minaccia la nostra Sicurezza Nazionale la superiorità americano nello spazio assolutamente evitare le del presidente americano traduzioni di Washington annunciato dal Presidente Trump contro le aziende russe coinvolte nella costruzione del gasdotto Nord stream 2 impediscono agli altri di sviluppare la loro economia l’ho detto la portavoce del Ministero degli Esteri Russo sulla sua pagina Facebook sottolineando che l’ideologia americana non tollera la concorrenza è tutto grazie per averciLe Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa