Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano in consiglio dei ministri è arrivato il decreto ad hoc sulle intercettazioni si è deciso quindi di non inserire le norme nelle proroghe anche sul tavolo del consiglio che le principali novità di quest’ultimo niente class action fino a ottobre monouso per scooter anche nel 2020 altri due anni di sperimentazione sugli animali per le droghe questo deve andare avanti senza indugi e polemiche crema contro Chiama compro il paese sono le parole del capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio non colloquio con Repubblica in cui evidenzia la necessità di un cambio di Passo io spiegatemi partivate una nuova gente con un nuovo cronoprogramma per mettere in chiaro ciò che vogliamo realizzare oggi è l’inizio di un bellissimo percorso è il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo l’ha dettoleader della Lega Matteo Salvini arrivando al congresso straordinario per la modifica dello Statuto del partito del presidente della Banca Popolare di Bari Marco jacobini sarebbe indagato per corruzione nell’ambito dei rapporti vigilanza della banca d’Italia pubblicata le principali quotidiani secondo cui la vicenda sarebbe collegato in qualche maniera l’acquisizione della Banca Tercas il quotidiano precisa che gli addominali quale stato notificato avviso di proroga delle indagini nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione dell’Istituto di credito Baresi è indagato da giugno scorso il lato precisa il quotidiano Repubblica non è indicato il destinatario della In cosa ti sarebbe concretizzata economia per salvare l’Italia ci restano sei mesi l’obiettivo e chiudere entro metano con la scadenza del mandato al commissario altrimenti si chiude sono stati erogati €400000 prestito non ci saranno altri fondi così al Messaggero Il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli secondo cui Ferrovie dello Stato deve entrare nella cordata e poi sfida tra LuccaAir France niente spezzatino dice sarà una holding sull’ex Ilva a fine piano ci saranno Zero esuberi assicurate commissari straordinari del ex stabilimento ditate dormita l’hanno raggiunto di trattare la ristrutturazione del contratto degli stabilimenti che l’operazione finanziaria di rilancio del Polo siderurgico deadline 31 gennaio la manovra economica inizia oggi la fase di voto in commissione bilancio alla camera domani il test è atteso in aula che tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa