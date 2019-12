Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 21 dicembre in studio Giuliano Ferrigno non penso che questi giudici attacchino mi attaccano un popolo non c’è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità Nazionale alla sovranità popolare al diritto alla sicurezza dei Confini lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al congresso straordinario per la modifica dello Statuto del partito il battesimo di un movimento che ha l’ambizione di rilanciare l’Italia nel mondo i delegati al congresso il Garigliano approvato per alzata di mano il nuovo statuto di Salvini vuole avere la possibilità di avere il simbolo della Lega del partito che sta facendo deve raccogliere le firme ha detto Umberto Bossi fondatore senatore della Lega maltempo la strada era stata chiusa per allerta meteo divieto ha deciso comunque di proseguire di guadare Il torrente fino ad travolto dalla corrente morto così un uomo in Friuli Venezia Giulia in provincia di Pordenone le autorità locali a causa del maltempo avevano diramato un’allertache comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade per queste quella dove è morto l’uomo tanto grazie Era stato chiuso con una sbarra l’acqua alta a Venezia si è presentata anche oggi toccando i 120 cm meteo mare alle 7:40 al di sotto di una previsione stimata ieri della centro meteo del comune di 130 cm si ripresenterà domani quando è prevista una quarta di 130 cm il torna l’allerta ma è già alla tv vento forte e mareggiate fino a lunedì allerta arancione per le piene dei fiumi in Emilia ultime notizie chiusura urla atteggiamenti aggressivi E minacciosi però è un pensiero così due maestre di una scuola d’infanzia della provincia di Udine avrebbero trattato i bambini e due sono state sospese per 8 mesi dall’insegnamento con la tuta di maltrattamenti ai danni dei piccoli al termine di un’indagine Teo squadra mobile di Udine dalla procura è tutto grazie per averci seguito legnoso tornano la prossima edizione

