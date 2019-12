Ultime Notizie Roma del 21-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio una vittima accertata e un disperso Per l’ondata di maltempo che ha colpito l’Italia quest’oggi un nome è morto in provincia di Pordenone travolto dalla piena di un torrente nel comune di Firenzuola nel Mugello è morto un motociclista caduto nel fiume Santerno forti piogge in Toscana fino a 263 mm caduti in 24 ore rimasto intrappolato all’interno di una vettura nel torrente Magliano nel comune di Magliano in Toscana nel grossetano 2 persone sono state messe in salvo dai Vigili del Fuoco crollato a causa del maltempo un tratto della statale 2 Cassia Abbadia San Salvatore e Radicofani in provincia di Siena nessuna automobilista è rimasto coinvolto a Venezia acqua alta si è presentata anche oggi toccando i 120 centimetri sul Medio mare al di sotto di unadi 130 cm ma la qualità tornerà anche domani dalla campagna una delle zone più colpite quest’oggi la Costiera Amalfitana il servizio di Raffaele Acampora le condizioni di maltempo attualmente in atto sulla Campania stanno determinando situazioni critiche in diverse zone del territorio la protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività inviando tecnici e volontari delle numerose aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico in particolare nelle ultime ore risultano compromesse alcune aree della Costiera Amalfitana situazione critica in tutta la Costiera Amalfitana a Minori Amalfi Cetara dove la situazione è critica per una sonda che sta interessando il centro cittadino prefettura a Salerno è stato attivato il Centro Coordinamento soccorsi al quale prenderà parte anche il vice presidente della giunta regionale bonavitacola insieme alla protezione civile della Regione Campania si collega per la costiera sono già compromessi il direttore generale della Protezione Civile Giulivo ha provveduto a contattare i sindaci dei comuni della Costiera Amalfitana interessati dai temporali di queste ore al fine di predisporre le azioni necessarie a supportoAmministrazioni comunali e degli enti già attivi la politica Consiglio dei ministri via libera al Decreto milleproroghe con la formula Salvo intese in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessioni di strade autostrade in attesa di individuare un nuovo concessionario la gestione può passare all’anas al concessionario dovuto il valore delle opere realizzate le penali e gli altri costi da sostenere in conseguenza dell’estinzione del rapporto meno che lo stop alla concessione sia per suo inadempimento salta di nuovo la norma per assicurare la continuità delle funzioni dell’autorità Nazionale anticorruzione lo sport in chiusura calcio Vincenzo Montella non è più il tecnico della Fiorentina al club Viola dopo il KO con la Roma ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore leverton attualmente al posto della Premier League ha ufficializzato che Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico della prima squadra avendo firmato un contratto di quattro anni e mezzo quindi fino al termine della stagione 2023 2024oggi sarà in tribuna al goodison Park come spettatore nel match contro l’Arsenal E da domani sarà in carica Intanto in Serie A l’Udinese ha battuto il Cagliari 2 a 1 questa sera le 45 torino-spal è tutto Buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa