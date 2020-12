Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la variante con i primi casi in Italia e paesi europei stop ai voli con una Gran Bretagna la mutazione circola da novembre il Ministro della Sanità britannico parla di un virus fuori controllo positivo una coppia di italiani in isolamento a Roma sospesi voli con il Regno Unito Oggi riunione d’emergenza Bruxelles i vaccini resterebbero efficaci anche contro la variante del virus il virologo pregliasco Rainews24 il vaccino è assolutamente efficace contro la variante inglese e ha dalla capacità di aggredire il virus sentiamo il virologo e ricercatore del dipartimento di scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano nella capacità del Uncino di questo Spike che è che la caratteristica del virus anche che tutti conoscono nel immagini tredi agganciarsi e di rendere quindi una maggiore capacità di penetrazione nelle cellule poi di replicarsi in modo più efficace quindi un qualcosa di fastidioso per fortuna che ad oggi Tide scientifici che abbiamo in mano non causa malattia diversa e soprattutto riteniamo che la vaccinazione già affrontata possa essere utile anche per questa variante l’agenzia Europea dei medicinali si riunisce oggi ad Amsterdam nel pomeriggio per valutare la produzione del vaccino contro il coronavirus messo a punto da Beyond the exciters si tratterebbe del primo farmaco contro il covid a essere utilizzato per uso Unione Europea il vaccino è il loro liquido del 2021 la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno è la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate con la diffusione dei vaccini la criminalità non era drasticamente lo ha detto your Game Stop alla guida della criminalpol in un’intervista alla whilst Walker vedremo furti e furti magazzini attacchi alle spedizioni di vaccinila corruzione tra dilaganti motivo chi per ottenere più velocemente questo bene prezioso ha continuato sto andiamo ora nel Veneto nel padovano per tornare a parlare dell’ omicidio suicidio di un uomo che ha ucciso i suoi due figli adolescenti la riflessione di Giulio bacosi giurista e magistrato presidente di democrazia nelle regole per i diritti leggendo l’articolo 2 della Costituzione che parla di diritti inviolabili siamo sempre rimasti maggiormente colpiti dai giusto a posti dov’eri doveri inderogabili di solidarietà declinati in ottica politica economica e sociale l’uccisione di due ragazzi adolescenti nel padovano ed il successivo suicidio del loro padre Killer approfitta e dormivano da lui da anni divorziato dalla moglie e mamma ha detto che è riacceso noi la scintilla dei diritti e in particolare del diritto alla vita e assieme alla salute il disenza vita almeno in questo mondo non ha senso neppure la Costituzione neppure le norme i principi fondamentali che darei Eppure nella Costituzione Il di un’amica nel caso di specie peraltro in capo a soggetti minori fragili definizione sempre rimanere sullo sconto implicito nel novero dei tanti diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica riconosce e garantisce appunto all’articolo 2 sia come singoli sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità quella del titolare di questi tempi prima tra tutte la famiglia articolo 29 della costituzione quando anche di fatto come qui appunto gravemente compromessa Ma è solo apparenza Tra le tante novelle ha portati al titolo Quinto della carta nel 2000 alcune delle quali Certamente discutibili come nel caso del noto riparto di competenze tra stato e regioni in cui effetti nella struttura pandemica Sono sotto gli occhi di tuttiprecisamente si tratta della modifica dell’articolo 117 comma 1 alla cui stregua la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni per la punto mi sa che te la Costituzione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali tra gli obblighi internazionali da rispettare rileva In particolare le cosiddette Alpi convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata proprio a Roma Nel 1950 e ratificata in Italia 1955 ed il cui articolo esordisce affermando solennemente che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge Come spesso accade basta Dunque solo andare un po’ più a fondo rispetto alle apparenze poi ci salveranno tutti e tutto buon proseguimento di ascolto

