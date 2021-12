Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon anno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano Vieni nel bilancio 16213 positivi ai test invece 137 le vittime in un giorno un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 Maggio scorso quando ci furono 171 morti pochi tamponi 337122 in caso di positività e a virgola 8% piove 187 invece i pazienti in terapia intensiva i ricoverati con sintomi in reparti ordinari sono 8101 nuovo monito del capo dello Stato la prima difesa del virus è stata fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza nella medicina ma firmato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Époque recensioni aggiunte le quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico nonin alcun modo esemplare condotta della quasi totalità degli italiani credo che ti possa riconoscere ha sottolineato come in Italia si sia fermato una sostanziale unità unità di intenti di fronte la pandemia e unità di passi per gettare le basi di un nuovo inizio il tempo di costruttori si è realizzato in questa consapevolezza credo ha concluso matrella che possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo per avere alzato la protezione dei cittadini La minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società andiamo negli Stati Uniti nel discorso con cui oggi presenterà le nuove misure per combattere il covid e in particolare la diffusione della variante omicron il presidente americano Joe biden annuncerà chiusure lockdown e quanto ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca non sarà un discorso per chiudere il paese ha detto nel briefing tra un discorso chiaro e diretto agli americani sui benefici del vaccino il preside dirà chiaramente che i non vaccinati faranno continuerà ad aumentare il numero di ricoveri dei decessi per essere chiari ha concluso il cavo per pienamente vaccinati non è la stessa minaccia che era nel marzo 2020 in Italiala cronaca archiviata l’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo nel Trapanese quando non arriva neppure 4 anni il GP di Marsala che negli scorsi si era riservato ha accolto la richiesta avanzata dalla procura la nuova indagine aveva visto coinvolti Anna Corona Giuseppe della chiave in due sono già accusato di false dichiarazioni al PM L’opposizione alla richiesta di archiviazione era stata presentata Giacomo frazzitta legale di Piera maggio mamma di Denise solo per Anna Corona ex moglie del padre naturale della bambina è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

