Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio la manovra cartelle disturbi alimentari case occupate mobili tavolini superbonus dopo una lunga giornata all’insegna di ripetuti rinvii e slittamenti la commissione bilancio del Senato si riunite avviato l’esame degli emendamenti sottoponendo al pacchetto con circa 150 riformulazioni la variante omicron dilaga degli Stati Uniti oltre i tre quarti dei contagi totali Ormai sono dovuti alla nuova mutazione che si conferma come altamente diffusiva l’ultimo rapporto del Center for disease control and prevention parla di un 73% di incidenza su tutti i conteggi Federal i compiti in alcuni stati anche superiore al 95% la statistica mostra un rapido incremento più 12,6% rispetto alla settimana precedente il timore ora è l’arco delle feste natalizie la situazione forza degenerare ancora prendendo indispensabili misure più drastiche nel paese di molte parti deglila nuova variante conta dirittura il 90% dei casi tra gli stati più colpiti da omicron quelli di Washington Oregon idaho nel sud Florida Alabama e Giorgia hanno toccato oltre 95% della nuova variante omicron fa paura l’Italia verso la terza di Natale sempre più regioni in giallo dal ripristino dell’obbligo della mascherina è aperto fino alla accorciamento della durata del Green passando per dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori e contatto con il pubblico 80 e le misure che la cabina di regia convocata dal premio per il prossimo 23 dicembre dovrà valutare draghi Attendi nuovi dati sulla variante prima di decidere Intanto sono 16213 positività e scopi individuate in queste ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati 24259 137 le vittime in un giorno prima 97 per trovare un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 Maggio scorso Quando furono 171 i decessi Mattarellala spia della dipartenza Italia unità davanti alla pandemia la prima difesa dal virus è stata la fiducia nella stragrande maggioranza degli italiani nella scienza nella medicina e delle istituzioni alle poche eccezioni è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico dice il capo dello Stato le cariche istituzionali la normalità che festeggiamo non sarà comunque ritorno al mondo di prima E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di

