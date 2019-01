Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio e tensione ancora una volta tra Italia e Francia non si parla di crisi diplomatica ma nei fatti Roma e Parigi sono ai ferri corti Dopo le parole del vice premier italiano Luigi Di Maio domenica la prima facciata se la Francia non avesse le colonie africane che sta impoverendo sarebbe la quindicesima forza economica internazionale invece è tra le prime per quello che sta combinando in Africa aveva detto di Maio ieri i rincari guardiamo in faccia anche le cause non sono gli effetti delle migrazioni ci sono autorevoli economisti di tutto il mondo che ne parlano Noi abbiamo soltanto acceso il faro su una verità una verità che l’Europa deve avere la forza di affrontare e si chiama decolonizzazione le parole di Di Maio hanno fattol’eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron è che ha convocato Parigi l’ambasciatrice italiana in Francia Teresa Castaldo fonti diplomatiche francesi Hanno commentato dichiarazioni ostili da parte di un’altra autorità italiana e senza motivo visto il partenariato della Francia e l’Italia in seno all’Unione Europea ma non è che in un contesto di politica interna Italia è la posizione parigina il Fondo Monetario Internazionale taglie la crescita italiana 2019 dal 1% di ottobre allo zero e 700 così L’aggiornamento del World economic Outlook a margine del polo economico di Davos l’Italia con la Germania è un fattore di frenata nell’euro zona con il nodo spread banche la situazione finanziaria italiana insieme alla brexit è al primo. Tra i principali fattori di rischio globale il fondo vede meno crescita per l’economia globale mentre si mantiene la stima sul PIL statunitense e si Lima quella sul eurozona per questoUnes % dalle 1:09 % 2020 invece ha più due 7 % e numero uno del FMI Christine lagarde e commenta i rischi globali salgono ma non vuol dire gestione dietro l’angolo anche se l’impatto di un eventuale no dire sulla brexit sarebbe di 58 punti percentuali a lungo termine l’esercito israeliano attaccato obiettivi militari italiani in Siria in risposta al lancio di un razzo terra terra iraniano verso una località sciistiche israeliana sul monte hermon immediata la replica di Teheran in cui comandante dell’Aeronautica fa sapere che l’iran è impaziente di combattere il regime sionista tra Israele ed eliminarlo dalla terra il premier israeliano risponde chi cerca di colpirci noi lo colpiamo chi minaccia di distruggersi ne subirà le conseguenze lo sport in chiusura con il calcio ieri due posticipi della 20A giornata di campionato la prima del girone di ritorno Il Milan ha battuto il GenoaLa Juventus ha vinto contro il Chievo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa