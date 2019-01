Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Alvisi studio scontro con Parigi Dopo le parole del vice premier Di Maio sull’africa con attacco al presidente francese Emmanuel Macron nessun impoverimento delle colonie africane parole ostili e senza motivo ha commentato Parigi che ha convocato l’ambasciatrice italiana all’eliseo è intervenuto il commissario europeo gli affari economici Pierre moscovici parlando di parole irresponsabili il Viminale commenta sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno in 155 l’anno scorso erano stati 2730 intervenuta anche l’ONU con nell’agenzia per i rifugiati che ha detto è illegale rimandarli indietro le mail come già bankitalia taglia la crescita italiana 2019 dal 1% di ottobre allo 0 e 6 % e con il nodo spread banche la situazione italiana con la brexit vienedal primo punto tre fattori di rischio attacca il ministro dell’economia Giovanni Tria d’accordo con Salvini Di Maio El FMI che con le sue politiche rappresenta un rischio ha detto manca ancora il si della ragioneria sul decreto ne reddito di cittadinanza in pensione quota 100 i tecnici del tesoro Stanno verificando le coperture sulle due misure torna intanto a 300 milioni il fondo IMU tasi ma 90 di 110 milioni per recepire le richieste dei comuni arrivano da un taglio al fondo per il reddito di cittadinanza che scende a 5 miliardi 890 milioni di euro allarme dalle regioni chiedile tempi e modalità sull’adozione del reddito o si rischia lo tsunami Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con una richiesta formale di estradizione di Madman su direttore finanziario di Huawei in arresto a Vancouver dal primo dicembre su impulso americano con la scusa di violazione delle sanzioni contro l’iran l’ambasciatore canadese negli Stati Uniti ha ricordato che il 30 gennaio scade al termineper la presentazione dell’atto sport calcio e serie A con la prima giornata del 2019 la prima del girone di ritorno ieri sera i due posticipi conclusivi Il Milan ha battuto il Genoa 2 a 0 La Juventus ha vinto contro il Chievo in casa per 3 a 0 cr7 ha sbagliato il suo primo rigore nel campionato italiano è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa