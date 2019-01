Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio 7 persone accusate di far parte della ricostituita commissione di Cosa nostra il progetto era quello di ridare vita alla cupola Ma è stato scoperto dalla dda di Palermo dicembre e aveva portato al fermo di 47 tra presunti boss e gregari tra i Fermati oggi Leandro Greco nipote del papà di Cosa nostra Michele Greco e Calogero Lo Piccolo figlio del Boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo entrambi avrebbero partecipato alle riunioni della commissione Provinciale infermi scattati anche grazie a due nuovi pentiti è salito ad almeno 45 morti e 70 feriti il bilancio dell’attacco di ieri rivendicato dai talebani contro una base militare nella provincia di maidan Bardak nei pressi di Kabul lo hanno reso noto funzionari della provincia per attaccare la base talebani hanno fatto saltarebinario un veicolo imbottito di esplosivo mentre le forze di sicurezza afghane hanno neutralizzato un’altra autobomba scontro con Parigi Dopo le parole del vice premier italiano di Maio sull’africa con attacco al presidente Macron è sul impoverimento delle colonie africane parole ostili senza motivo dice Parigi che convoca l’ambasciatrice italiana all’eliseo interviene il commissario capelli affari economici Pierre moscovici che parla di parole responsabili il Viminale però replica sbarcato in Italia dall’inizio dell’anno in 155 l’anno scorso erano stati 2730 nello stesso periodo è intervenuto anche l’ONU con l’agenzia per i rifugiati è illegale rimandarli indietro migranti pagati €3 l’ora costretti a lavorare in condizioni degradanti e in assenza del rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro La Scoperta la polizia di stato a Cremona in esecuzione alcuni provvedimenti cautelari a quanto accertato I migranti erano impegnati nella raccolta di indumenti usatidestinati poi e mercati del Nord Africa la presunta organizzazione operava oltre che a Cremona nelle province di Como Bergamo e Reggio Emilia è tutto della redazione buona giornata

