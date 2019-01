Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la dda di Palermo ha emesso un decreto di Fermo nei confronti di 7 persone accusate di far parte della ricostituita commissione di Cosa nostra il progetto di ridare vita alla cupola era stato scoperto a dicembre aveva portato al fermo di 47 tre bozze gregari tra i Fermati di oggi ci sono due personaggi con cognome i nodi Leandro Greco nipote del papà di Cosa nostre Michele Greco il Calogero Lo Piccolo figlio del Boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo entrambi avrebbero partecipato alle riunioni della commissione Provinciale gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con la richiesta formale di estradizione di he-man guangzhou direttore finanziario di Huawei in arresto dalla primo dicembre su impulso americano con la causa di violazione delle Sanziouni contro lo ricordi il quotidiano Global mail secondo cui l’ambasciatore canadese negli Stati Uniti ha detto in una intervista di non sapere quando avverrà con precisione ricordando che il 30 gennaio scade il termine per la presentazione La Corte Distrettuale di Tokyo annegato L’ultima richiesta per la concessione della Libertà su cauzione per eletto presidente del gruppo Nissan Renault Mitsubishi in prigione dal 19 novembre con le accuse di una serie di illeciti finanziari. Ezio nichele Psycho un 64enne continua a contestare Durante gli interrogatori che non prevedono la presenza di avvocati asserendo la sua innocenza il ricorso per il permesso di scarcerazione era stato presentato per la seconda volta dal Team legale di giorni dopo che il pubblico ministero aveva formalizzato la seconda incriminazione per abuso di fiducia aggravata lo scorso XI gennaio è salito ad almeno 45 morti e 70 feriti il bilancio dell’attacco di ieri rivendicato dai talebani contro una base militare nelLa Provincia afgana di maidana Guarda che nei pressi di Kabul Lo ha reso noto Il funzionario della provincia bisogna decolonizzare l’Africa e anche l’Unione Europea deve occuparsi di questo tema lo dice il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dopo che l’ambasciatrice italiana in Francia è stata convocata in seguito alle sue dichiarazioni guardiamo in faccia anche le cause non solo gli effetti delle migrazioni ci sono autorevoli economisti di tutto il mondo che ne parlano Noi abbiamo solo acceso il faro su una verità insiste di meglio ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa