Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Nati dalla redazione da Roberta Frascarelli in apertura parliamo della situazione che riguarda le tradizioni di guangzhou direttore finanziario di Huawei gli Stati Uniti hanno informato il governo canadese di voler procedere con la richiesta formale della sua estradizione lo riporta il quotidiano Global mail secondo cui l’ambasciatore canadese negli Stati Uniti ha detto in un’intervista di non sapere quando avverrà con precisione ricordo che il 30 gennaio scade Comunque il termine per la presentazione dell’idea di Palermo emesso un decreto di Fermo nei confronti di 7 persone accusate di far parte della ricostituita commissione di Cosa nostra il progetto di ridare vita alla cupola era stato scoperto a dicembre e aveva portato al fermo di 47 Travolta e gregari tra i Fermati di oggi ci sono due personaggi con cognomi noti e Leandro Greco Nipdel papà di Cosa nostra Michele Greco Calogero Lo Piccolo figlio del Boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo entrambi avrebbero partecipato alle riunioni della commissione Provinciale è salito ad almeno 45 morti e 70 feriti il bilancio dell’attacco di ieri rivendicato dai talebani contro una base militare nei pressi di Kabul Lo ha reso noto Il funzionario della provincia un terremoto di magnitudo sai. uno si è verificato alle 23:59 ora italiana al largo delle Coste dell’isola di Somma in Indonesia si legge sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’ipocentro è stato localizzato a 20 km di profondità al momento non sia notizia di danni a persone o cose né di eventuali allerta Tsunami bisogna decolonizzare l’Africa e anche l’Unione Europea deve occuparsi di questo tema lo dice il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dopo che l’ambasciatrice italiana in Francia è stata convocata in seguito alle sue dichiarazioni l’ambasciatrice d’Italia Parigi Teresa Castaldo è stata convocata dal Ministero degli Esterii francesi dopo le dichiarazioni di Di Maio che aveva detto che se la Francia non avesse le colonie africane che sta impoverendo sarebbe la quindicesima forza economica internazionale invece è tra le prime per quello che sta combinando in Africa lo si apprende da fonti diplomatiche è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa