Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mi sono presentato come avvocato del Popolo oggi mi presento come garante di un nuovo patto sociale tra i cittadini e lo Stato vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale ed io sarò garante della torsione lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza vogliamo che tutti i cittadini aggiunto possono prenderne parte il reddito sarà Pilastro portante vigilerà con tutti gli strumenti a disposizione affinché questo progetto non si ha detto urtato da furbizie Busi e strutture di sosta con il reddito di cittadinanza Semmai ci sarà la recessione io non so se andremo in recessione noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli non faremo come gli altri a ferma il vicepremier Luigi Di Maio dal palco dell’evento 5 Stelle abbiamo bisogno di un sindacatoconfederale davvero unitario è una scelta obbligata L’unica che potrebbe fare la differenza lo dice il segretario generale della CGIL Susanna Camusso nella relazione che apre il congresso di Bari dove sono presenti i segretari Generali Cisl e Uil Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo l’unica scelta sottolinea che guarda ad un orizzonte nuovo e non ci riporta al parallelismo alle componenti di partito ma che salvaguarda e rapporta l’autonomia la mia assistita ha risposto alle domande e ha ricostruito quanto accaduto ribadendo di non aver bruciato il corpo annegato qualsiasi tipo di premeditazione lo ha detto l’avvocato Gianfranco Ceci lasciando il carcere Bresciano di Verziano Noi questa mattina c’è stato l’interrogatorio di convalida del fermo di Chiara Alessandri la donna accusata dell’omicidio di Stefania Crotti avvenuto a Gorlago nella bergamasca il corpo della vittima È stato poi abbandonato e dato alle fiamme ad Erbusco nel bresciano Alessandria ex amante del marito della vittimaAspetta ora la decisione del GIP sulla convalida del fermo di fronte alle molte sfide che si presentano oggi in Europa Francia e Germania devono assumersi le responsabilità e parlare con una voce sola l’ho detto Emmanuel Macron Ha citato i nazionalismi che minacciano l’Europa la sosta che proviene dalla brexit Ema anche il terrorismo il cambiamento climatico e le nuove dinamiche economiche il presidente francese anche sottolineato che le minacce non provengono solo dall’esterno ma anche dall’interno delle nostre società nel Nordest della Repubblica Democratica del Congo sono finora 640 le persone contagiate da ebola di cui 373 sono morte in quella che è diventata la seconda peggiore epidemia di ebola della storia la prima in un area di conflitto e quanto afferma in una nota Medici Senza Frontiere tra le case in prima linea nella lotta per controllare la diffusione del virus ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa