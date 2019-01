Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli gradito anche come misura di tutela in caso di recessione l’ho spiegato il vicepremier Luigi Di Maio durante la kermesse te per costellata di presentazione del decretone con il reddito di cittadinanza Semmai ci sarà la ricezione io non so se andremo in ricezione noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli non faremo come gli altri durante la kermesse è stata annunciata anche la nomina da parte del governo di Lino Banfi commissario dell’Unesco per la Regione Sarà difficile non candidarsi mancherà un anno alla fine del mandato di sindaco votando un anno prima per le regionali Si può provare a costruire un laboratorio le regionali potranno essere un laboratorio per una nuova Alleanza politica detto il sindaco di Napoli Luigi De magistris sottolineando che per ora la leganon sto in caso di una brexit senza accordo in Irlanda ci sarebbero barriere fisiche lo ha detto il portavoce della commissione europea margaritis schinas spiegando che l’Unione Europea ha intensificato i preparativi per un divorzio senza Intesa è che il segretario generale impegnato nel tour delle capitali con questo obiettivo il calciatore argentino di origini italiane Emiliano sala è disperso da ieri sera nei cieli della Manica l’aereo con a bordo l’attaccante del Cardiff City era Decollato dall’aeroporto francese in direzione di Icardi per l’allarme è stato lanciato le 19:20 le 20:20 in Francia di ieri quando la torre di controllo di gelsi ha segnalato che un piccolo aereo da turismo partito da camperista in direzione di cardi era scomparso dai radar sta suscitando dibattito in Germania il tema dell’ introduzione di un limite di velocità in autostrada a 130 km orari per combattere il cambiamento climatico ill’inquinamento si tratta di una delle misure prese in considerazione dalla Commissione trasporti è trapelata e come indiscrezioni nei giorni scorsi la commissione si sta occupando di integrare i temi della mobilità del trasporto con la tutela dell’ambiente il rispetto degli obiettivi del governo in tema ambientale entro il 2030 ci fermiamo qui grazie per averci seguito appuntamento ai prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa