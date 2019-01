Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno i due leader radice mani Francia sigla non un trattato che rilancia quello di amicizia franco-tedesca firmato da del gol nelle 1963 ma l’Europa col presidente del consiglio Unione Europea tutte Lancia subito l’altro latte ad un segnale chiaro da Parigi a Berlino che questa collaborazione non rappresenta un’alternativa alla collaborazione con tutta l’Europa unita franco-tedesca e garante della pace che dice poi in classe Parigi Berlino irrita ita sereni Matteo Salvini come Luigi Di Maio attacca la Francia Parigi a poco da arrabbiarti e tre paesi che sottraggono ricchezza all’Africa dice quanti migranti in mare a fermarsi salvano e se ripartono indietro in Libia così metteranno di pagare Gli scafisti per un viaggio senza futuro più persone partono più persone muoiono l’agenzia ONU per le migrazioni dichiara in tre settimane 203 morti nel Mediterraneo 4880arrivi in Europa dall’inizio dell’anno appello delle Chiese cristiane l’umanità e vitalità perché I migranti è un obbligo morale alle 9:00 PM Ostia marzo potrebbero tagliare le previsioni di crescita per l’Italia così duri a segretario generale dell’organizzazione margine del forum di Davos alla domanda se si arriva un taglio per la crescita dell’Italia nel 2019 anche da parte del Access dopo che ieri il Fondo Monetario Internazionale la rivista 0,6% da lun percento vorrei ha risposto di si può essere Intanto il ministro Savona definisce una malattia mentale l’ipotesi che dopo la previsione di crescita bastata allo 0,6% sia necessario una manovra correttiva io sono l’ultima notizia nel 2018 in a 55 capoluoghi di provincia sono stati superati i limiti giornalieri per le polveri sottili o per l’ozono Brescia maglia nera con il maggior numero di giornate fuori le 150 giorni di cui 47 per il pm10 103 per l’ozono seguita da Lodi con 149 78 per il pm10 71 per l’ozono Monza 140 Venezia 103Alessandria 136 Milano 135 Torino 134 Padova 130 Bergamo e Cremona 127 infine Rovigo 121 i dati nel dossier annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico nelle città che denuncia film 2018 un anno da codice rosso era l’ultima notizia per il momento Grazie per averci seguito le news a turno alla prossima edizione

