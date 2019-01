Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Lino Banfi nominato rappresentante italiano nella commissione dell’UNESCO è la sorpresa che arriva dalla fermata del MoVimento 5 Stelle a Roma per il resto dedicata alla presentazione del reddito di cittadinanza la luce di Di Maio l’attore ospite dei 5 Stelle risponde dal palco voglio portare il sorriso ovunque anche nei posti serie quanta l’assegno previsto dal decreto nel messaggio è che d’ora in poi chi non sa niente avrà almeno €780 non faremo come gli altri dice Di Maio che garantisce la tutela dei più deboli in caso di recessione le carte per il reddito sono pronte la procedura potrà essere tutta online e da febbraio partirà la campagna informativa di prendere Giuseppe Conte afferma è un nuovo patto sociale titoli di Stato garante dell’attuazione del reddito contro gli abusi Cambiamo argomento il sindaco di Napoli Luigi De magistris rispondendo al Forum dell’anta annuncia oggi che potrebbe candidarsi alle regionali in CampaniaSicilia non farlo dice mancherà un anno alla fine del mandato di sindaco alle regionali possono essere laboratorio per una nuova Alleanza politica de magistris parla anche di Roberto Fico Presidente della Camera napoletana è salita del MoVimento 5 Stelle io la foto risale ad una fase precedente alla mia vita politica convergiamo su molti punti ma le posizioni istituzionali sono diversi in questo momento di scontro non basta prendere le distanze con belle parole e stiamo rischiando una deriva dei diritti uomini muoiono in mare la cronaca parlano dei nuovi pentiti di mafia scattano i termini per 7 persone accusate di far parte della ricostituita Cupola di Cosa nostra il progetto era stato scoperto a dicembre aveva portato al fermo di 47 tra presunti boss e gregari riservati oggi Leandro Greco nipote del papà Michele Greco e Calogero Lo Piccolo figlio del Boss ergastolano Salvatore Lo Piccolo entrambi avrebbero partecipato alle riunioni della commissione Provinciale ultime notizie in chiusura Il governo sta lavorando per alzare la soglia data entro la quale sarà possibile riscattare gli anni di università con lo sconto lo annuncio e sottosegretari al lavoro durigon la modifica potrebbe arrivare nel corso del itparlamentari del decretone che partirà al Senato la norma inserita nella parte del decreto dedicata quota 100 preveda talmente un limite di 45 anni che potrebbe Dunque alzarti fino a 50 e tutto grazie per averci seguito le ho già tornano alla prossima edizione

