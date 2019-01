Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno Lino Banfi nominato rappresentante italiano nella commissione dell’UNESCO è la sorpresa annunciata da Luigi Di Maio alla kermesse del MoVimento 5 Stelle a Roma statuario di fronte del palco voglio portare il prurito ovunque anche nei posti serit ironia dell’alleato Matteo Salvini Lino Banfi va bene e Jerry Calà e Renato Pozzetto ma sul Ministro dell’Interno parla Di Battista averlo costretto politicamente a votare il reddito è una vittoria è un orgoglio del MoVimento 5 Stelle Grillo rilancia come Bismarck Noi andiamo contro la sinistra e poi a destra con il reddito di cittadinanza istinti amo la povertà il vicepremier Matteo Salvini ha replicato anche al sindaco di Roma Virginia raggi che ieri aveva definito inaccettabile non ho motivazione della ex fabbrica della penicillina di Comune di Roma ai privati facciano il proprio dovere le parole di Salvini il titolare del Viminale ha smentito il primo cittadino non c’è stato cupazione ha detto in diretta Facebook durante un suocon la Fabbri consentito questore prefetto Il sindaco non diffonda notizie prive di fondamento per l’argomento del gruppo di Roma condannato i vertici della Bonatti è dato via libera al patteggiamento per l’ex responsabile della Libia della società nel procedimento con rito abbreviato legata rapimento di 4 tecnici italiani in Libia nel 2015 conclusosi con la morte di due di loro sono tutti accusati di Cooperazione colposa nel delitto doloso i giudici accogliendo le richieste del PM ha condannato a un anno e dieci mesi il presidente della Bonati Paolo Ghirelli i componenti del CdA Dino martinazzoli e Paolo Cardano sperduti La Pena sospesa di stata anche una sanzione di €150000 alla società ultime notizie in chiusura multa da 570 milioni dall’Unione Europea MasterCard perché Limita la possibilità per i commercianti di beneficiare di migliori condizioni offerti dalle banche di altre zone del mercato unico violando le regole delle europee della concorrenza i consumatori Unione Europea usano ogni giorno carte di pagamento impedendo ai commercianti di guardarsi intorno per cercare i migliori condizioni operate da banche in altri Stati membri le regole di MasterCard aumentano si legge artificialmente i costi delle cartepagamento dalle grandi consumatori commercianti dice La commissaria alla concorrenza è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa