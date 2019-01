Ultime Notizie Roma del 22-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con le promozioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il ministro degli Esteri Moavero frena sulle accuse alla Francia di Di Maio e Salvini Dopo un incontro a Bruxelles col collega francese il colloquio è stato Franco aperta di squishy torta rappresentanti di paesi che restano amici alleati la processione delle dichiarazioni estremamente soggettiva quella francese stata esplicitata dalle fonti che si sono già espressi secondo Moavero ad esempio le dichiarazioni di Di Maio sulla Francia il neo colonialismo In Africa sono fatte dibattito che Ci accompagnerà verso le elezioni europee dobbiamo abituarci a queste iter di Germania e Francia sigla No un trattato che rilancia quello di amicizia franco-tedesca firmato nel 73 da De Gaulle ma l’Europa con la Presidenza del Consiglio Unione Europea Tuscolana subito l’altro la serve un segnale chiaro che questa collaborazione non rappresenti un’alternativa alla collaborazione con tutta Europa Unita franco-tedesca il garante della fatica riesce Poi junker Marie Le Penche la Germania vuole indietro il controllo dell’Alsazia Macron replica chi diffonde bugie danneggia la nostra storia i nostri popoli Foreste di theresa May prosegue le consultazioni allargate su un piano B sulla brexit oggi ha riunito il governo per convocati dirigenti di vari sindacati nel pomeriggio è in programma una teleconferenza con rappresentanti del business ma l’esecutivo è spaccato come scrive il Times che epoca la possibilità di visione di massa in caso di nodi al bracciale intanto chiede all’onda di chiarire le proprie intenzioni da parte i preparativi in vista ti ho mancato accordo che rendono che in caso di una brexit senza accordo in Irlanda ci sarebbero barriere fisica ultime notizie in chiusura di economia alle 9:00 Stime Ostia marzo potrebbe tagliare le previsioni di crescita per l’Italia lo fa sapere a Davos duri a segretario dell’ organizzazione dopo che ieri il Fondo Monetario Internazionale la rivista 0,6% da lun percento Intanto il ministro Savona definisce una malattia mentale l’ipotesi che dopo la previsione di crescita abbassata allo 0,6 sia necessaria una manovra correttiva colloquio per ministro dell’economia Tria Il commissario europeo per la concorrenza all’Eco Chi è tutto grazie per averci seguito le news del giornoalla prossima edizione

