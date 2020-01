Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale l’allarme per il nuovo coronavirus cinese nel mondo primo caso anche negli Stati Uniti mentre in Cina le persone colpite sono 300 x 70 casi nuovi 6 morti Ma siete messi anno di più anche in Italia rafforzato i controlli negli aeroporti a Fiumicino da giovedì misurazione della febbre attraverso uno scanner ai passeggeri provenienti dalla città di VN il virus contagio anche le borse male l’Asia in calo Europa Wall Street quest’oggi riunione straordinaria dell’organizzazione Mondiale della sanità e dell’Unione Europea al Forum di Davos sfida distanza sul clima tra Greta thunberg e Donald Trump e la giovane attivista attacca tutti parlano del clima ma nulla è cambiatola nostra casa è ancora in fiamme agite per i vostri figli ha detto Greta thunberg il presidente americano definisce gli ambientalisti i profeti di sventure questo non è il momento del pessimismo Prima dice America tornata vincere nonostante la fredda aggiunge e Titta il Duomo di Firenze non te lo dà non limitiamo i nostri sogni ha detto il presidente statunitense altri due parlamenti lasciano al Movimento 5 stelle sono i deputati Michele Nitti e Nadia aprile che hanno chiesto l’iscrizione al gruppo misto di Montecitorio dall’inizio della legislatura sono 31 i parlamentari hanno abbandonato il MoVimento 5 Stelle si diffondono intanto voti di un passo indietro di Di Maio da capo politico prima degli Stati Generali di marzo non commento le indiscrezioni risponde il PD Zingaretti strappo intanto nel Movimento 5 Stelle anche a Roma dove 12 consiglieri 5 Stelle hanno buttato le emozioni contro la discarica nel sito di Monte Carnevale nella vallescelto dalla giunta della sindaca Virginia raggi porta in chiusura calcio Coppa Italia ieri sera la prima partita dei quarti di finale Napoli Lazio anno partenopei per 1 a 0 la squadra di Gattuso accede così alle semifinali Lazio eliminata quest’oggi la seconda partita dei quarti Juventus Roma alle 20:35 anche in questo caso la vincente Fattela direttamente in semifinale è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa