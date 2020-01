Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il comitato d’emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità Si riunirà questa mattina a Ginevra per valutare la portata dell’epidemia del virus simile a Sars in Cina secondo un bilancio aggiornato nella notte il contagio toccato oltre 400 persone con 9 morti un caso è stato accertato ieri negli Stati Uniti un’altra Taiwan rafforzati i controlli negli aeroporti anche quelli italiani convocate per oggi le autorità sanitarie europee e virus contagio anche le borse in calo Europa Wall Street Tokyo apre all’insegna della cautela dalla Cina Arriva un nuovo allarme il virus può mutare propagarsi più facilmente monta la voce insistente di un possibileindietro a breve di Luigi Di Maio da capo politico del MoVimento 5 Stelle indiscrezioni non confermate per il momento dal suo staff di comunicazione oggi la presentazione di una squadra di facilitatori regionali per raccontare centro e territori il cui mandato dovrebbe durare quanto quello del leader intanto altri due parlamentari lasciano il MoVimento 5 Stelle Michele e Nadia Aprile dall’inizio della legislatura sono 31 strappo tra cinque stelle anche a Roma dove 12 consiglieri comunali Romani hanno votato contro la discarica dall’aggiunta di Virginia raggi s’è chiuso invece con un appello del premier Giuseppe Conte degli alleati di maggioranza ha Italia Viva il vertice sulla riforma del processo penale la prescrizione di ieri sera Palazzo Chigi A quanto si è saputo dopo il no di Italia Vivaldo Conte hanno prevalso gli appelli a non dividersi e provare ancora mediare appuntamento Allora altroPer far sì che la settimana prossima e renziani non votino in aula alla camera la proposta di Forza Italia che mira a cancellare la riforma Bonafede Renzi apre a modifiche del Lodo per il PD la posta di Ponte non è incostituzionale Sporting chiusura calcio e Coppa Italia un gol di Insigne ha permesso al Napoli di passare in semifinale ed eliminare la Lazio 1 0 ieri sera al San Paolo tra Napoli e Lazio questa sera la seconda partita dei quarti di finale tra Juventus e Roma alle 20:45 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa