Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il comitato d’emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità Si riunirà questa mattina a Ginevra per valutare la portata delle epidemie del virus simile a Sars in Cina secondo un bilancio aggiornato nella notte il contagio ha toccato oltre 400 persone con 9 morti un caso è stato accertato negli Stati Uniti un’altra Taiwan rafforzati i controlli negli aeroporti anche quelli italiani convocate per oggi le autorità sanitarie europee il virus contagio anche le borse in calo europa.eu Street Tokyo apre all’insegna della cautela dalla Cina Arriva un nuovo allarme il virus può mutare propagarsi più facilmente Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova di 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina introdotte nell’Unione Europeaviolazione delle norme potenzialmente contaminate dalla peste Suina i sanitari dell’ulss 6 Euganea hanno ritenuto il prodotto potenzialmente molto pericoloso tanto da non voler procedere a un’analisi della carne decidendo il suo immediato incenerimento Il Blitz in un magazzino dove si stavano scaricando da un camion proveniente dall’Olanda quasi 10000 kg di carne in regolarmente sotto sequestro l’attività commerciale resta alta la tensione tra Stati Uniti e Unione Europea sulla Web tax anche se si cerca di evitare l’escalation il colloquio con il presidente statunitense Donald Trump il presidente francese Emmanuel Macron È accettato di rinviare l’applicazione della tassa francese degli Stati Uniti hanno sospeso le ritorsioni annunciate Marilena sono combinato indirizzati anche a Italia Gran Bretagna se decideranno di mettere le mani nelle tasche dei colossi americani dell’economia digitale da Google ad Amazon Facebook avverte c’è il rischio di internetLEGO fine non ha una posizione comune oggi a Davos il ministro francese dell’economia la merce incontra segretario statunitense al tesoro Ti minujin lo sport in chiusura calcio e Coppa Italia ieri sera prima partita dei quarti di finale ha vinto il Napoli 1-0 sulla Lazio I Partenopei accedono così alle semifinali eliminati i biancocelesti questa sera la seconda partita dei quarti tra Juventus e Roma alle 20:45 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa