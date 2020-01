Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla relazione in studio Roberta Frascarelli per informazione dall’Italia e dal mondo impegnata dello Spread btp-bund che arriva a sfiorare i 170 punti base in rialzo di punti sulla chiusura di ieri con un rendimento salita al 1,44% recensioni sui BTP coincidono con le indiscrezioni di stampa che danno come prossime le dimissioni di Luigi Di Maio capo politico del MoVimento 5 Stelle generando negli investigatori interrogativi sugli effetti che lo scorzone al vertice del Movimento potrà avere sulla tenuta dell’esecutivo abbiamo segnalato kg dove è che là c’è chi spaccia droga c’è una normativa tollerante con gli spacciatori Per questo la lega ha presentato una proposta di droga zero perché droga e morte lo afferma il leader della Lega Salvini inMattino Cinque è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Torino il pirata della strada che la notte del 19 gennaio sulla provinciale 143 che collega Orbassano investito è ucciso Franco oggi mi hai albanese che oggi avrebbe compiuto 36 anni e poi è fuggito si tratta di un operaio di 34 anni di Giaveno l’accusa e di omicidio stradale e omissione di soccorso 5 persone sono state arrestate oggi nel corso di un’operazione dei Carabinieri conosciuto porto della Guardia di Finanza in Oltrepò Pavese in altre regioni l’inchiesta coordinata dalla Procura di che riguarda un nuovo presunto scandalo sul vino contraffatto secondo le accuse gli arrestati avrebbero spacciato per doc e igt vini di qualità inferiore prodotti con uve non certificate biologiche o addizionati Con aromi anidride carbonica perquisizioni in Lombardia Piemonte Veneto Emilia Romagna e Trentino Alto Adige ed è tutto per ora dalla redazione puntamento alle Pro

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa