Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli le isole greche di Lesbo hanno organizzato uno sciopero generale chiudendo i servizi pubblici con dimostrazione di strada programmate più avanti nel corso della giornata per chiedere l’immediata rimozione di migliaia di migranti ospitati nei loro grandi centri di raccolta rivogliamo le nostre isole rivogliamo le nostre vite lo slogan principale possiamo Palmi si allontanavano dal luogo di lavoro per giocare alle slot-machine a girare per strada e portare in negozi per leggere i quotidiani o andavano al supermercato la spesa per questo I finanzieri della compagnia di Palmi hanno notificato un provvedimento di presentazione alla PG emesso dal gip nei confronti di 13 dipendenti dell’azienda sanitariaprovinciale di Reggio Calabria in servizio nella Polo senza di Taurianova nell’ambito dell’operazione denominata polo sanitario sono indagate anche altre 25 persone primo caso di contagio del coronavirus cinese Hong Kong a lo riporta a Bloomberg citando che abusivi il paziente si trova in isolamento in ospedale la persona è nata da One a Hong Kong con un treno ad alta velocità un ordigno di medio potenziale è stato fatto esplodere la scorsa notte davanti a un bar di Brindisi provocando dei danni ingenti al Crazy Cafè di Viale Commenda cuore commerciale della città gli attentatori sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino La deflagrazione udita da molti residenti della lastra di marmo che si trovavano ai lati dell’ingresso del bar sono cominciate le operazioni preliminari per il recupero della Panda con il corpo di Victor imbucci la donna di2 anni di cui si erano perse le tracce il 18 dicembre scorso posizionata la gru sulla punta del Molo sud I sub dei Carabinieri di Pescara si sono immersi alle 9 di questa mattina sul posto il procuratore della repubblica di Larino Isabella Ginevra i carabinieri di Larino Campobasso la capitaneria di porto con il comandante Francesco Massaro ieri pomeriggio la svolta nelle ricerche i sub dei Carabinieri di Pescara poco prima delle 17 hanno trovato la Panda rossa capovolta sul lato passeggero all’interno il corpo della donna ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa