Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in apertura la politica il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi pomeriggio annuncia le sue dimissioni del capo politico del Movimento Di Maio quanto si apprende avrebbe anticipato la sua decisione questa mattina nella riunione con i ministri del Movimento l’annuncio arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori Regionali alle di Adriano cresce in queste ore l’ipotesi di affidare la reggenza del 5 stelle a Vito Crimi in vista degli Stati Generali previsti nella metà di marzo quando sarà completato l’iter giuridico sulla decisione autostrade voglio che tu tennisti condividano la grande responsabilità che assumeremo lo dice il premier Giuseppe Conte microfoni di non stop news RTLsalta 25 ho già chiarito i fatti la Presidenza del Consiglio è stata coinvolta nella distribuzione Dei migranti La decisione su Ste come e quali condizioni sbarcare era di salvi in qualità di Ministro dell’Interno Lodi centro Forni di RTL 102 5 il premier Conte soffermandosi sul caso Gregoretti mi sembra evidente che il Ministro dell’Interno ne abbia una battaglia politica anche in modo strumentale aggiunge il capo del governo si è concluso stamani Varo dell’impalcato tra le pile 15 e 16 del nuovo ponte di Genova lunga 50 metri pesa 560 tonnellate si tratta del primo impalcato su 19 complessivi e del secondo nell’area del cantiere di Levante quindi sulla sponda sinistra del Torrente Polcevera La cantata è stata portata un altezza di 33 m scrive il sindaco e commissario Marco Bucci su Facebook con quattro aliCarter laterali sono stati assemblati preventivamente aperta l’aeroporto internazionale mitiga l’unico in funzione a Tripoli è stato colpito da 6 razzi ad in una flagrante minaccia alla navigazione aerea e una nuova violazione del cessate il fuoco lo scrive la pagina Facebook di vulcano di collera l’operazione di spesa della capitale Libica dall’attacco delle forze del generale Khalifa haftar a colpire allo scalo sono state Le Milizie del crimine di guerra e Ribelli di aptar precisa il posto citando Il portavoce colonnello Mohammed New senza fornire altri dettagli ed è tutto dalla redazione Grazie per averci seguito Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa