Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi pomeriggio annunciato le sue dimissioni da capo politico del movimento di maglia quanto si apprende avrebbe anticipato la sua decisione questa mattina nella riunione con i ministri oggi pomeriggio sarò a Roma insieme a tutti facilitatori regionali o delle cose importanti di cui parlarvi ha scritto su Facebook cresce in queste ore l’ipotesi di affidare la reggenza del movimento a Vito Crimi in vista degli Stati previsti nella metà di marzo il premier Giuseppe Conte dichiara di non gli ho tirato per la giacchetta rispetto le tue scelte il ministro speranza ferma continuiamo il lavoro svolto finora e i medici di famiglia specie quelli grandi città italiane Dove si trovano gli aeroporti internazionali si apprezzano per affrontare l’eventualità che il coronavirus varchi le frontiere informazioni sulla situazione descrizione dei sintomi e percorsi epidemiologici indicati daglisuperiore di sanità e dal Ministero della Salute vengono trasferite medici di base dalla federazione nazionale dei medici di famiglia un’allerta è già stata inviata ai camici bianchi e territoriali a Milano in mattinata a Roma il rischio di in stazione Europa dicasi del nuovo virus cinese passato intanto da basso a moderato Trump fa sapere che gli Stati Uniti hanno un piano per contenere il marmo mentre l’autorità della città di One avvertono i visitatori non venite Cambiamo argomento per la prima volta al mondo ad un paziente con aritmia ventricolare è stato trattato con un fascio di protoni che ha colpito in modo mirato e con un ridottissimo impatto sui delicati tessuti circostanti la parte del cuore al responsabile dei battiti cardiaci regolari saputo in collaborazione con la fondazione Policlinico San Matteo è stato eseguito a Pavia l’ultima notizia in chiusura addio a Terry Jones uno dei grandi protagonisti dell’epopea dei Monty Python Il gruppo cammino Capaci disegnare un cane riunito nel mondo per tv cinema e teatro La Torrette musicista Gallese è morto a 77 anni come reso noto dal suo agente Jones e il secondo dei Monty Python a uscire per sempre dalle scene del gruppo risolto si dà tempo di ManLa Breccia ancora John cleese Terry Gilliam che proprio con Terry Jones aveva poi formato un affiatato tandem daturi e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa