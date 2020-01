Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno dura presa di posizione del vicepresidente del parlamento tunisino dopo la citofonate a da parte del leader della Lega Matteo Salvini ad un cittadino sospettato di essere uno spacciatore Bologna un atteggiamento razzista È vergognoso che elimina i rapporti tra Italia e Tunisia ha detto il vicepresidente del parlamento tunisino a Radio Capital gli spacciatori di unire non dividere tolleranza zero per noi è una priorità del segretario al tesoro statunitense minaccia ritorsioni contro la Web tax e ti vuole imporre una tassa sulle nostre società considereremo tasse sulle case Malone davanti nelle sue intenzioni Trump da parte sua prende di Mira direttamente lui Se non accetti un accordo commerciale gli Stati Uniti sono pronti a imporre dazi dolorosi sulle importazioni dall’Europa se non otteniamo qualcosadobbiamo agire l’azione Sara tariffe molto elevate su auto e altri beni che vengono importati nel nostro paese il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli commenta da si chiamano darsi ma noi non li vogliamo Ma in ogni caso la iniziativa sarà all’altezza di quella degli altri gli esteri per la sorveglianza sull’embargo delle Armi l’idea importante lavorare su una missione esistente come Sofia farne un’altra richiederebbe tempi e risorse su questo lui deve avere un ha detto all’ansa il generale Claudio Graziano presidente del comitato militare dell’Unione Europea e consigliare dell’Alto rappresentante borrell Intanto è stato chiuso a scopo precauzionale l’aeroporto internazionale Tripoli dopo che alcuni hanno colpito lo scalo questa mattina ultime notizie in chiusura Ferrari Si conferma per il secondo anno consecutivo il marchio più forte al mondo se Brand Finance è una società indipendente leader mondiale nella valutazione economica dei Brand con un Brand pari a 94,1 su 100 comunica il gruppo in una nota Ferrari si posiziona il vertice dei dodici Brand che hanno ricevuto il massimo Waiting to report presentato oggi a Davos al World economic forum Calcola il valoreFerrari pari a 9,1 miliardi di dollari in crescita del 9% è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa