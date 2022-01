Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 22 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Silvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono in programma a Roma un vertice di coalizione in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica il centro-destra avrà una posizione condivisa unitaria rendono noto i partiti dell’Alleanza senza greenpath non sarà possibile accedere agli uffici postali o di credito per ritirare la pensione lo prevede il dpcm firmato dal premier Mario Draghi che definisce l’elenco delle attività essenziali quali si potrà accedere dal primo febbraio senza certificato il ministro della Salute Roberto Speranza dei dati dell’ultimo monitoraggio settimanale del comitato tecnico scientifico ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in zona gialla e di AbruzzoGiulia Piemonte siciliana arancione alla luce delle nuove disposizioni in zona Bianca restano solo Umbria Molise e Basilicata tre documenti acquisiti dalla Commissione del congresso che Indaga sulla salto a capitoli del 6 gennaio 2021 c’è anche una bozza di un ordine esecutivo con cui Donald Trump dopo la sconfitta elettorale nel novembre 2020 dalla pieni poteri al Pentagono per sequestrare le macchine elettorali utilizzate per le gambe negli Stati contestati è uno dei documenti che legali Donald Trump hanno cercato di nascondere fino a ricorrere alla corte suprema così riporta il ceto politico ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa