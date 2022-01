Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale fine settimana di incontri trattative tra partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica è previsto per lunedì oggi Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva il centro-destra riunirà un vertice giornata sul tavolo finora Trip o tesi Mario Draghi cui destini si intrecciano con quelli del governo Mattarella bis il nome di Pier Ferdinando Casini Salvini sprona gli eleati e vede anche Bossi Renzi riunisce i grandi tele Viva inclini a votare la prima scheda bianca una quarantina di grandi elettori positivi al covid e potranno votare in un drive-in allestito nel parcheggio della camera tra strette misure sanitari rallenta la curva dei contagi da covid secondo il CTS ma intanto la luce del monitoraggio settimanale da lunedì Puglia e Sardegna diventeranno gialle e Abruzzo Friuli Venezia Giulia Piemonte in Sicilia arancioneil governo Vara un decreto per disciplinare L’accesso agli esercizi commerciali stabilendo che dal primo febbraio non si potrà accedere alle poste o dal tabaccaio senza Green past immediata la protesta degli esercenti intanto si stanziano altri 1,7 miliardi di euro contro il caro bollette e aiuti Ristori per stare da ballo discoteche parchi a tema e commercio al dettaglio le sfilate del carnevale di Rio de Janeiro di San Paolo in Brasile per inviare da febbraio ad aprile causa della pandemia di covid virus Landa invece abolisce oggi quasi tutte le restrizioni anti-covid Come già avvenuto nel Regno Unito passato il picco della variante omicron via Green passi di stanziamento resta l’obbligo di indossare le mascherine almeno fino alla fine di febbraio il Green pass per i viaggi internazionali l’auto isolamento per i contagiati con sintomi in Serbia registrato il primo caso di infezione contemporanea da covid sospensione dalla Lega e revoca delle deleghe da assessore al Comune di Orvieto per Angela Maria Sartini che ieri ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto di Hitler che dice al telefono Ciao Mario Volevo farti i complimentiteniamo il posto ha sottolineato la lega del tutto inappropriati di cattivo gusto anche il legittimo dissenso rispetto alle decisioni prese dal governo non puoi non deve mai travalicare buon senso ancora più grave tirare in ballo pagine di stare così dolorose ha detto Sartini aveva le deleghe per le politiche sociali scuola giovani e pari opportunità la coalizione militare a guidà Saudita che combatte contro I ribelli o ti nello Yemen al mentito in una nota di essere responsabile del Raid che ieri ha colpito la prigione di Sada uccidendo almeno 70 persone però almeno 200 le vittime in una serie di bombardamenti avvenuti ieri nel martoriato paese cifre inquietanti che hanno indotto ieri sera il segretario di stato americano Anthony blinken a sollecitare una stoffa l’escalation del conflitto invitando tutte le parti in conflitto a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario e internazionale Sport Verona ha battuto il Bologna 21 nell’anticipo della 23esima giornata di Serie A intanto l’Atalanta rimandato amattina la partenza per la trasferta romana con la Lazio a causa di vari contagi da covid ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa