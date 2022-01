Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Silvio Berlusconi Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti al telefono è in programma un vertice di frizione in occasione delle elezioni del Presidente della Repubblica il centro-destra avrà una posizione condivisa unitaria così rendono noto i partiti dell’Alleanza senza Green passo non sarà possibile accedere agli uffici postali di credito per ritirare la pensione lo prevede il dpcm firmato dal premier Mario Draghi che vi finisce l’elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere dal primo febbraio senza il certificato il ministro della Salute Roberto Speranza la luce dei dati dell’ultimo monitoraggio settimanale del comitato tecnico scientifico ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in zona gialle di Abruzzo Friuli Venezia Giulia Piemonte sìvia in arancione alla luce delle nuove disposizioni zona Bianca restano solo Umbria Molise e Basilicata era il suo ultimo giorno di stage poi il tragico incidente è un diciottenne di Castions di Strada in provincia di Udine morto ieri pomeriggio in un’azienda meccanica di Lauzacco di Pavia di Udine dopo essere rimasto schiacciato da un tubo metallico di una struttura che stava realizzando è stato approvato dal Consiglio dei Ministri convocato dal premier draghi a Palazzo Chigi il decreto legge sulle misure anti rincari per le bollette di luce e gas sui sostegni ai comparti più colpiti dalle ultime norme di covid-19 miliardi di euro sono stati stanziati per annullare nel primo trimestre dell’anno gli oneri di sistema di utenze con oltre 16 kW e mezzo e Peruzzi d’illuminazione pubblica L’intervento è stato finanziato con i proventi delle quote di emissioni di CO2 È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa