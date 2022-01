Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per Debora Serracchiani capogruppo dem alla camera sul collo e serve una scelta coeso unitaria Non è questo il tempo dei capi partito dei nomi di parte nessuno i numeri per leggere da solo il capo dello Stato neppure il centro-destra sono proprio nome Noi stiamo lavorando un altro profilo istituzionale condiviso la definizione di un patto di legislatura dice intervistata dal Corriere della Sera quello che non possiamo assolutamente permetterci e di non averlo lei da una parte dall’altra l’esponente dem dice no ai toto-nomi sono tutte figure destinate che hanno avuto e hanno ruoli istituzionali che della ti abbiamo detto che non è il momento di nome di parte repliche ancora Serracchiani auspicando che le lezioni del se l’occasione perché il fatto che mi 5 stelle si consolidi fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica previsto per lunedì oggi Berlusconi dovrebbe Showla sua riserva il centro-destra riunirà in vertice in giornata sul tavolo finora tre ipotesi Mario Draghi i cui destini si intrecciano con quelli del governo un Mattarella bis è il nome di Pier Ferdinando Casini e vieni sprona gli alleati vede nei boschi Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva incline a votare alla prima scheda bianca una quarantina di gran direttore positivi al covid potranno votare in un drive-in allestito nel parcheggio della camera tra strette misure sanitarie rallenta la curva dei contagi da covid il secondo il GPS Ma la luce del monitoraggio settimanale da lunedì Puglia e Sardegna diventeranno Gialle Abruzzo Friuli Venezia Giulia Piemonte Sicilia arancioni il governo Vara un decreto per disciplinare L’accesso agli esercizi commerciali dal primo febbraio non si potrà accedere alle poste o dal tabaccaio senza greenpass professione tabaccai e voltiamo ancora pagina 3 giovani di circa vent’anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci San Basilio in provincia di Matera Per cause da accertare l’automobile una Mini Cooper su cui viaggiavano è finita in unadue giovani sono morti all’istante mentre il terzo deceduto poco dopo in ospedale sul posto hanno operato 118 Vigili del Fuoco e carabinieri e ora torniamo a parlare di scuola facciamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato sa che devo ancora che quarantenne noi chiediamo le stesse dorme anche per il personale della scuola qualcuno vorrebbe rinviare le elezioni non ce n’è motivo le scuole sono aperte bisogna votare dell’era sparsi lavoro e tutto buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa