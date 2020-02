Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale puntamento con informazione un buongiorno della redazione Gabriele in studio arrivato anche in Italia la prima vittima per il coronavirus Adriano Trevisan 78enne deceduto ieri sera all’ospedale di Padova dove era ricoverato insieme ad un’altra persona positiva al virus che aveva tre figli nelle quali era stata sindaco di vo’ Euganeo di dove sono originari era titolare di una piccola impresa abbiamo preso tutte le misure sia disponibile a valutarne ulteriori Se necessario ha detto il premier Giuseppe Conte dopo la riunione straordinaria alla protezione civile Ieri sera ho due treni sono stati fermati nella stazione di Lecce Milano perché a bordo ci sarebbero stati due casi sospetti di coronavirus si tratta di un Italo da Milano per Torino di un freccia in partenza dalla stazione del Capoluogo Salentino in entrambi i casiSì atteso che il personale del 118 prelevasse le due persone con sintomi influenzali la società di trasporto su rotaia Trenord disposto la chiusura delle stazione di Codogno ma Leo elenco inottemperanza all’ordinanza della Regione Lombardia Fermi il calcio il basket a Piacenza e 43 in Lombardia vertice della Protezione Civile con il premier Conte ministro degli Esteri Luigi Di Maio della Salute Roberto Speranza oltre al commissario straordinario e capo dipartimento Angelo Borrelli sono intanto 16 i casi di cronaca virus in Italia fino a questo momento tutti al nord 14 Lombardia nel Lodigiano 2 in Veneto pensionati settantenni di vo’ Euganeo in provincia di Padova 11 in condizioni critiche in Lombardia il caso di Un diciottenne di Codogno che nelle settimane scorse è andato a cena con un collega tornato dalla Cina contagiate anche la moglie insegnante incinta è in maternità È un amico che ha fatto Sport con luiil titolare di un bar di Codogno altri tre contagiati sono clienti del bar degli altri 8 casi Lombardi 5 sono infermieri e medici dell’ospedale di Codogno e 3 pazienti nel Lodigiano 50 persone sono state invitate a restare in casa 10 i comuni isolati ed è polemica sulle misure e la quarantenne Intanto il ministro della Salute speranza sottolinea abbiamo preparato un piano per circoscrivere l’area di contagio l’ordinanza della Lombardia prevede la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche delle attività commerciali scuse quella di prima necessità di cure lavorativa nelle imprese educative dell’infanzia sportive nei comuni dell’area interessata dall’emergenza esplodono focolai di coronavirus in Corea del sud è in Iran paura nel centro di Pechino il capo dell’oms ebrei nel briefing di ieri si è detto preoccupato per i contagi che non hanno un chiaro collegamento epidemiologico alla finestra per contenere l’epidemia sisterVincenzo ha detto questo Oggi prevista una riunione d’emergenza con i ministri africani una squadra di esperti dell’oms Andrea VN città cinese focolaio dell’epidemia e Sciocchino Ucraina un pullman di cittadini rimpatriati da Apuane è stato aggredito lo sport calcio è Serie A ieri sera Il Napoli ha battuto il Brescia per 2 a 1 nel primo anticipo della venticinquesima di campionato quest’oggi altre partite con Bologna Udinese alle 15 spalle Juventus alle 18 e fiorentina-milan a 20:45 tutto dalla redazione aggiornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa