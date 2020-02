Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi studio arriva anche in Italia il primo morto per il coronavirus il Veneto Adriano Trevisan di 78 anni è deceduto all’ospedale di Schiavonia in provincia di Padova dove era ricoverato insieme con un’altra persona al Virus i test Condotti nel nosocomio avrebbero dato alcuni risultati positivi al momento oltre due veneti ci sono altri 16 contagiati tutti in Lombardia L’ultimo è un paziente che la mia ricoverato all’ospedale di Cremona Intanto il manager tornato dalla Cina indicato come possibile causa del contagio si difende dicono che sono il paziente zero ma non trovo niente non è detto che perché sono stato in Cina devo aver preso il coronavirus sono sempre stato bene solo un accenno di raffreddore che non è sfociato in influenza ha dichiarato l’uomo il Governo è pronto a mettere in campo nuove misure quello ragionebisogno queste le parole del premier Giuseppe Conte al termine della riunione di emergenza di ieri sera alla protezione civile dopo la notizia della prima vittima italiana del coronavirus e siamo convinti che il Servizio Sanitario Nazionale sia all’altezza di questa sfida ha assicurato il ministro della Salute Roberto Speranza Intanto il bilancio delle vittime in Cina a causa del coronavirus è salito di 109 secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale portando così a 2345 numero delle vittime i nuovi contagiati sono 397 molto al di sotto dei 900 registrati ieri in Corea del Sud sono stati registrati 142 nuovi casi di positività al momento in tutto il mondo i contagiati sono oltre 76.000 intanto sulla Demon Princess attraccata Yokohama sono stati fatti sbarcare in totale 1000 persone tra cui 19 italiani già tornati in patria Andiamo con la cronaca adesso traieri sera un bambino di 4 anni è morto cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca comune in provincia di Agrigento Dov’è il carnevale molto sentito la manifestazione è stata annullata secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato messo sul carro dal papà per scattare alcune foto appena il trattorista si è messo in movimento bambino è caduto per terra sbattendo la testa è stato subito portato in ospedale ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare per il momento ci fermiamo qui informazione torna a più tardi Buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa