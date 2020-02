Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella luce studio arriva anche in Italia il primo morto per il coronavirus il Veneto Adriano Trevisan di 78 anni è deceduto ieri sera all’ospedale di Schiavonia in provincia di Padova dove era ricoverato insieme con un’altra persona positiva al Virus le cui condizioni sono invece stazionarie i test Condotti nel nosocomio avrebbero dato alcuni risultati positivi e intanto emergono due nuovi casi di contagio un paziente che da giorni è ricoverato all’ospedale di Cremona è un uomo di 67 anni di Dolo ricoverato ora in rianimazione a Padova a Cremona oggi scuole chiuse a titolo precauzionale intanto atterrato alle 6:37 all’aeroporto di Pratica di Mare il velivolo dell’aeronautica militare con i 19 italiani provenienti dal Giappone i connazionali dopo aver terminato le visite sarannoperiti presso il Centro Sportivo dell’esercito alla Cecchignola e Governo è pronto a mettere in campo nuove misure qualora ce ne fosse bisogno sono state le parole del premier Giuseppe Conte Al termine della riunione di emergenza ieri sera alla protezione civile dopo la notizia della prima vittima italiana del coronavirus siamo convinti che il Servizio Sanitario Nazionale sia all’altezza questa sfida rassicurato il ministro della Salute Roberto Speranza Intanto il coronavirus finora provocato 2360 vittime A livello mondiale incluso l’italiano deceduto ieri sera in quanto emerge dal bilancio aggiornato dalla statunitense Keynes University nel totale dei casi confermati di contrario salita a quota 77 mila mentre i pazienti guariti finora 21000 in Giappone altri 4 casi di infezione nella cronaca adesso grave incidente stradale nella notte a Moscufo nel pescarese il bilancio di 4persone morte l’auto su cui viaggiavano stando alle prime informazioni dopo essere uscita di strada sarebbe finita contro un albero in contrada pischiarano Sul posto sono intervenuti il 118 i vigili del fuoco i carabinieri è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

