Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ci sarebbe una seconda vittima italiana delle coronavirus una donna residente in Lombardia collegata ai casi di Codogno la prima vittima e Adriano Trevisan ha 78 anni è deceduta all’ospedale di Padova dove era ricoverato insieme ad un’altra persona risultata positiva al Virus ex titolare di una piccola impresa edile Trevisan aveva tre figli e viveva vo’ Euganeo nel padovano non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire ha detto il governatore della Regione Zaia intanto emergono due nuovi casi di un paziente che da giorni è ricoverato all’ospedale di Cremona è un uomo di 67 anni di Dolo ricoverato ora in rianimazione a Padova a Cremona oggi scuole chiuse a titolo precauzionale Intanto questaalle 6:37 è arrivato a Pratica di Mare il velivolo dell’aeronautica militare con 19 italiani provenienti dal Giappone con nazionali dopo aver terminato le visite sono stati trasferiti presso il Centro Sportivo dell’esercito alla Cecchignola il Governo è pronto a mettere in campo nuove misure qualora ce ne fosse bisogno queste le parole del premier Giuseppe Conte Al termine della riunione di emergenza di ieri sera alla protezione civile dopo la notizia della prima vittima italiana del coronavirus siamo convinti che il Servizio Sanitario Nazionale sia all’altezza di questa sfida ha rassicurato il ministro della Salute Roberto Speranza bilancio mondiale e d2360 vittime oltre 77.000 contagi 21000 i pazienti guariti in Giappone altri 4 casi di in andiamo a Firenze dopo il tribunale ha condannato a 5 anni e 6 mesi L’ex carabiniere Pietro Costa uno dei due militari accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americanela notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 nel capoluogo Toscano dopo averle riaccompagnati a casa dalla discoteca con l’auto di servizio il collega di pattuglia electa Marco Camuffo era già stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato il 11 ottobre del 2018 è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa