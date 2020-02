Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto da redazione Gabriella Luigi in studio seconda vittima italiana del coronavirus una donna residente in Lombardia il decesso potrebbe essere collegato ai casi di Codogno ieri sera prima vittima Adriano Trevisan 78enne deceduta all’ospedale di Schiavonia in provincia di Padova dove era ricoverato insieme con un’altra persona positiva al Virus le cui condizioni sono invece è stazionaria è salito a 29 il numero dei pazienti risultati positivi ai test del coronavirus e residenti tra la Lombardia del Veneto due nuovi casi di contagio riguardano un paziente dissesto che giorni è ricoverato all’ospedale di Cremona e un sessantasettenne di Dolo ricoverato ora in rianimazione a Padova a Cremona oggi scuole chiuse a titolo precauzionale sono stabili le condizioni del1 il trentottenne positivo al coronavirus ricoverato all’ospedale civico di Codogno atterrato questa mattina a Pratica di Mare il velivolo dell’Aeronautica Militare che ha riportato in patria ai 19 anni provenienti dal Giappone connazionali sono trasferiti presso il Centro Sportivo dell’esercito alla Cecchignola a quella del Sud accertato altri 87 casi di contagio da Corona sporcando il totale a433 l’ultimo aggiornamento inasprisce la situazione ha visto che il paese è quello con il maggior numero di casi verificati dopo la Cina il coronavirus ha provocato finora 2300 vittime A livello mondiale emerge dal bilancio aggiornato dalla statunitense Leonard King’s University in Giappone altri 4 casi di infezioni finiranno a 5 morti e 28 casi confermati il coronavirus argomento principale del G20 che affronterà ogni possibile scenario andiamo in Afghanistan nel sul conflitto sono oltre 10000 il civili uccisi o rimasti feritinel 2019 in seguito alla guerra Lo ha reso noto la missione di assistenza delle Nazioni Unite nel paese secondo l’anno il conflitto ha causato l’anno scorso alla morte di 3400d mentre altri 6900 sono rimasti feriti Per un totale di 10300 persone si tratta di un calo del 5% rispetto al bilancio del 2018 ma il 2019 retta comune sesto anno consecutivo in cui i morti i feriti hanno superato la soglia delle 10 mila unità e tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

