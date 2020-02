Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella studio in apertura coronavirus seconda vittima italiana è una donna ultrasettantenne residente a Casalpusterlengo è deceduta questa mattina Ieri sera invece il verso della prima vittima italiana Adriano Trevisan di 78 anni in Veneto sono arrivati a 7 casi di persone risultate positive ai test sul coronavirus nella regione tutto 29 i casi registrati in Italia all’ospedale di Schiavonia nel padovano 450 persone sono chiuse all’interno della struttura Due medici contagiati ne avete altri casi di contagio riguardano un uomo ricoverato a Cremona e un sessantasettenne di Mira ricoverato a Padova stabili le condizioni del paziente uno il trentottenne ricoverata Codognouomo cinese ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani a Roma Se invece negativizzato ed è in buone condizioni di salute il ricercatore italiano allo Spallanzani sarà dimesso in giornata e le premier Conte sotto valutiamo misure straordinarie è atterrato questa mattina a Pratica di Mare l’aereo con i 19 italiani provenienti dal Giappone la Corea del Sud accertato altri 87 casi di contagio da coronavirus portando il totale a quota 433 l’ultimo aggiornamento inasprisce la situazione il paese è quello con il maggior numero di casi verificati dopo la Cina il coronavirus ha fatto finora oltre 2300 vittime A livello mondiale lo riporta alla statunitense John Hopkins University in Giappone altri 4 casi di infezione in Iran a 5 morti e 28 ° confermati il coronavirus essere argomento principale del G20 dove si valutano tutti gli scenari la politica Valentina cuppi sindaca di Marzabotto è stata eletta presidentedel PD dell’assemblea nazionale del partito a Roma a 36 anni superare senza se e senza ma i decreti propaganda di Salvini basta subalternità di sicurezza in cui decreti non c’è nulla Sono stati creati per la paura ha detto Nicola Zingaretti lo porto in chiusura a calcio Serie A quest’oggi tre anticipi bologna-udinese in campo a seguire Spal Juventus e poi Fiorentina Milan è tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa