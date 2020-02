Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sabato 2 febbraio sono più di 10 casi di coronavirus registrati fino rende Net uno di essi era il 78enne deceduto ieri a Schiavonia tutti gli altri contagiati solo uno che al di fuori del comune 600 del focolaio Veneto in 67 l di Mira portato la notte scorsa all’ospedale di Dolo a Padova in rianimazione i restanti casi tra cui altri registrati Oggi ha spiegato il governatore Luca Zaia quando riferimenti tutti al centro in Veneto delle coronavirus Lombardia invece decine di casi più di 40 la seconda vittima e una donna ultrasessantenne residente a Casalpusterlengo circa 450 persone anche più forte lui meriti contagiati nel Pavese stabili le condizioni del paziente uno il trentottenne ricoverata Codogno a Roma il cinese ricoverato con la moglie allo Spallanzani negativo è in buone condizioni di saluteguarito alla Cecchignola il 19 italiani provenienti dal Giappone abbiamo la conferma che l’aria del Basso Lodigiano il centro di un focolaio tutte le citazioni di positività hanno avuto contatti nel 18-19 con il pronto soccorso in ospedale di Codogno ha spiegato l’assessore Lombardo Welfare Giulio gallera Eni Snam Saipem chiedono ai loro dipendenti in provincia di Lodi di rimanere a casa ed evitare il più possibile contatti sociali e la Corea del Sud ha accertato altri 87 casi di contagio portando il totale quota 433 l’ultimo aggiornamento inasprisce la situazione visto che paese con il maggior numero di casi verificati dopo la cena il coronavirus ha provocato finora 2360 vittime A livello mondiale emerge dal bilancio aggiornato per la statunitense John Hopkins University in Giappone a quattro casi di infezione in Milano 5 morti e 28 ° confermati l’Emiro afferma coronavirus sudamina G20 siamo pronti ad uno scenario torniamo in Italia una scossa di terremoto è stata avvertita In Emilia secondo la stima dell’Istituto nazionalefisica e Vulcanologia la magnitudo è stata di 3.4 con epicentro a Correggio in provincia di Reggio Emilia una profondità di 6 chilometri firma che verificate le 14:31 la scossa è stata avvertita a Modena piani alti delle abitazioni definiscono testimoni all’ansia in città da parte della popolazione C’è stata qualche telefonata ai vigili del fuoco ma solo per richiesta di informazioni non si segnalano danni a persone o cose Ora la cronaca il bimbo di 4 anni morto ieri dopo essere caduto dal carro allegorico volere e volare Sciacca il sostituto procuratore della repubblica ha sequestrato il carro è sentito alcuni testimoni È tuttora incerta la dinamica dell’incidente durante una sosta della sfilata il papà avrebbe messo il bambino sul carro per scattare una fotografia non appena il trattore che trainava il mezzo è ripartito il piccolo è finito per terra sbattendo violentemente la testa di chiusura non ero di episodi di violenza sessuale su pazienti maschi con questa cosa gli agenti di polizia di Tivoli vicino Roma al termine di un’indagine condotta dalla locale procura hanno sottoposto agli arresti domiciliari il medico dell’ospedale della cittàalle porte di Roma il gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di violenze consistevano in toccamenti di parti intime nei confronti di pazienti maschi sottoposti attivazione parziale due esami specialistici e tutto grazie per averci seguito negli USA torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa