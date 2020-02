Ultime Notizie Roma del 22-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno aggiornamenti sul coronavirus sono 11 casi registrati finora in Veneto uno di essi è altrettanto hotel è deceduto ieri a Schiavonia degli altri 10 contagiati solo uno è al di fuori del comune centro del focolaio sessantasettenne di Mira vicino Venezia ha portato la notte scorsa all’ospedale di Dolo a Padova in rianimazione i restanti otto tra cui altri 7 casi registrati Oggi ha spiegato il governatore Luca Zaia fanno riferimento ai riflessi del comune epicentro del corona di luce la seconda vittima È una donna ultrasessantenne presidente in Lombardia Casalpusterlengo in Lombardia sono complessivamente 39 casi all’ospedale di Schiavonia bloccate 450 persone due medici conteggiati nel Pavese stabili le condizioni del paziente uno il trentottenne ricoverato a Codogno il cinese ricoverato con la moglie alla spallaRoma in negativo in buone condizioni di salute alla Cecchignola i 19 italiani provenienti dal Giappone abbiamo la conferma che l’aria del Basso Lodigiano al centro di un focolaio tutte le situazioni di positività anno ho avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Codogno ha spiegato l’assessore Lombardo Welfare Giulio gallera Eni Snam Saipem chiedono ai loro dipendenti in provincia di Lodi di rimanere a casa evitare il più possibile i contatti sociali gli esseri prolungata di altri 15 giorni la custodia cautelare in carcere in Egitto per Patrick e George zakila attivisti e ricercatori egiziano di 27 anni studente all’Università di Bologna accusato di propaganda sovversiva detenuto dal 8 febbraio scorso la prossima udienza palazzo di giustizia è fissata al 7 marzo non ho mai scritto i post su Facebook per i quali mi accusi di propaganda sovversiva che tu sia un appunto informata sul posto di ricercatore infischiano torniamo in Italia Noi siamo d’accordo sulla soglia del 5% anzi noi non siamo d’accordo sull’altra parte della legge elettorale quella dei grandidiritto di tribuna ai partiti più piccoli che non raccolgono il 5% così la capogruppo di Italia Viva la camera Maria Elena Boschi per l’Italia riparte la soglia al 5% valga per tutti noi non abbiamo paura di questa sfida ultime notizie in chiusura la presidenza di turno italiana del G20 Nel 2020 spingere altre vernice per ulteriori progetti nell’area della trasparenza fiscale intesa come accesso delle amministrazioni fiscali ad una maggiore mole di dati e informazioni per contrastare l’evasione m’ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri durante un Simposio gli eventi in corso a Riad in Arabia Saudita I Ministri delle Finanze governatori del giudizio di un piano d’azione per riprendere l’economia globale dall’impatto del coronavirus è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

