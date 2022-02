Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno un’apertura parliamo ancora della crisi Russia Ucraina dopo l’inedito consiglio della Federazione Russa è trasmesso in tv e orario discorso Alla nazione del presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza dei due autoproclamato pubbliche separatiste dell’Ucraina orientale ordinato l’invio dell’esercito Russo in Domus come missione di peacekeeping il presidente Putin ha invitato poi che fa cessare immediatamente le operazioni militari contro i separatisti filorussi che Mosca già bollato come genio cidio Altrimenti ogni responsabilità per ulteriori spargimenti di sangue ricadrà sulla coscienza del re Gino kraino la decisione assolutamente necessaria è stata motivata da Putin col fatto che la qualità di chi è per non hanno intenzione di portare avanti una soluzione diplomatica che l’Ucraina non ha una vera tradizione di nazione oggi è una marionetta nelle mani degli Stati Uniti che a loro volta con l’espansionismo della NATOsulla contenere la Russia intanto brucia lo rende noto il pacchetto di sanzioni che i ministri degli Esteri dell’Unione Europea decidono oggi contiene proposte per colpire Coloro che sono stati coinvolti nella decisione è legale minare le banche che stanno facendo operazioni militari di altro tipo Russo in quei territori mirare alla capacità dello stato del governo di accedere ai mercati e servizi finanziari e dei capitali dell’UE per limitare il finanziamento di politica crescenti a mirare al commercio delle due regioni separatiste da verso lui per garantire che il responsabile sentano chiaramente le conseguenze economiche delle loro azioni legali aggressive lo rendono noto il Presidente del Consiglio Europeo Michel è la presidente della commissione europea Ursula von der layer migranti Si sono concluse nella notte l’operazione di soccorso 573 profughi operate da nave Diciotti e 3 motovedette classe 300 della Guardia Costiera di Siracusa Crotone Reggio Calabria in acque di responsabilità italiana I migranti in difficoltà spiega la guardia costiera si trovano Amburgo di due pescherecci i sovraccarichi e lasciati in balia delle onde in presenza di condizioni meteo sfavorevolipeggiorare sensibilmente nelle ore successive uno dei migranti tratti in salvo bisognoso di cure mediche immediato è stato successivamente condotto d’urgenza nel porto di Roccella Jonica da una delle moto vedete intervenute nei soccorso 59 minuti salvati molti dei quali non accompagnati nave Diciotti se puoi diretta verso il porto di Augusta dove tutte le persone soccorse sono stati sbarcati è tutto per il momento gli promozione torna la prossima edizione

