Ultime Notizie Roma del 22-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio è la crisi più difficile per l’Italia dal secondo dopoguerra dopo nuovo record di morti da coronavirus 793 persone ieri ha annunciato la nuova stretta chiuderanno tutte le attività produttive non indispensabili per beni e servizi essenziali le nuove misure da domani lunedì 23 Marzo le rinunce di di consentiranno una rincorsa domani spiega il Presidente del Consiglio resteranno aperti i servizi essenziali dal sanitario alimentare ai trasporti all’informazione aperti tutti i supermercati tutti i negozi di generi alimentari e di generi di prima necessità invito tutti a mantenere la massima calma ha sottolineato Conte misure necessarie inevitabili finalmente statodel Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sindacati governatore del Nord e molti di quelli del sud Movimento 5 Stelle opposizioni una giornata di assedio quella che ha preceduto decisione del premier giunta solo in tarda serata Un passo economicamente doloroso perché coinvolge Innanzitutto le fabbriche ad eccezione di quelle strategiche ma cui il premier dopo aver visto prima sindaco di imprese poi capi delegazione ha dato il suo placet c’è un tema soprattutto ad aver frenato con te i membri economici del governo La tenuta dei conti pubblici e per l’inizio di aprile si prevede un nuovo decreto che coinvolga soggetti meno tutelati dal provvedimento cura Italia ma molto Dipenderà dall’Europa alla crisi economica innescata dall’emergenza coronavirus non si può far fronte con strumenti usati in passato perché origine natura di essa non vanno confuse con quelle di 10-12 anni fa l’analisi e del commissario europeo agli affari economici PaoloGentiloni Intervistato dal Sole 24 Ore sul tavolo dell’Unione Europea spiega varie opzioni tra queste un fondo straordinario per programmi di contrasto del morbo i fondi strutturali non spese di un fondo di sostegno alla disoccupazione infine il coronavirus Bond la più realistica quella che avrà maggior consenso tra i paesi spiega con oltre 25.000 casili Stati Uniti diventano il paese per numero di contagio Cercati da coronavirus da cucina Italia in un giorno circa 8 mila nuove positive vita il numero di morti è salito a 307 i servizi segreti avvisarono Donald Trump è il congresso del rischio pandemia sin da inizio anno ma senza risultati l’accusa arriva dal Washington Post il presidente statunitense ha intanto offerto aiuto la cura del contro il virus in Cina sono stati 46 nuovi casi di cui uno interno Spagna verso il collasso 25.000 casi ospedale già in crisi anche a Madrid oltre 1300i malati aumentano pure nel resto d’Europa ma più lentamente in Germania sono arrivati a oltre 16600 in Francia circa 14500 nel Regno Unito superati i 5000 casi Mentre sale a 233 la conta dei morti e operatori del settore sono tutti d’accordo è a rischio anche il funzionamento della catena di approvvigionamento dei prodotti agroalimentari la più integrate capillare dei il pericolo che le merci non arrivano a destinazione cresce le parole di conforto di Papa Francesco in questi giorni ascoltiamo le notizie di tanti defunti Uomini Donne che muoiono soli senza poter congedarsi dai loro cari pensiamo a loro e preghiamo per loro ma anche per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso la nostra preghiera speciale per i defunti e loro familiari ha detto il pontefice all’inizio della messa di questa mattina a casa Santa Marta trasmessa in diretta streaming è tutto dalla redazione Vi auguro un buondi ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa