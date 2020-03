Ultime Notizie Roma del 22-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio è arrivata una nuova stretta l’annuncio ieri sera del presidente del consiglio Giuseppe Conte la stretta più grave mai vista prima domani entrerà in vigore chiude tutte le attività produttive non indispensabili per beni e servizi essenziali le rinunce di oggi consentiranno una rincorsa domani ha detto il Presidente del Consiglio aperti se essenziali dal sanitario alimentare trasporti all’informazione aperti tutti i supermercati tutti i negozi di generi alimentari di generi di prima necessità invito tutti a mantenere la massima calma ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte misure necessarie inevitabili Finalmente è stato il commento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la crisiamiche innescata dall’emergenza coronavirus non si può far fronte con strumenti usati in passato perché origine natura di esseri non vanno confuse con quelle di 10-12 anni fa l’analisi del commissario europeo affari economici Paolo Gentiloni Intervistato dal Sole 24 Ore sul tavolo dell’Unione Europea varie opzioni tra queste uso straordinario per programmi di contrasto del morbo in fondi strutturali non spesi un fondo di sostegno alla disoccupazione infine il coronavirus Bond sta più realistica quella che avrà maggior consenso tra i paesi ha detto Gentiloni intanto la Spagna verso collazzo 25.000 casi ospedali già in tilt anche a Madrid oltre 1300 morti malati aumentano anche nel resto d’Europa ma più lentamente in Germania sono oltre 16100 in Francia circa 14500 nel Regno Unito sono stati superati 5000 casi 233 i morti gli operatori del settore sono tutti d’accordo a rischio anche ilallenamento della catena di approvvigionamento dei prodotti agroalimentari la più integrate capillare d’Europa il pericolo è che le merci non arrivino a destinazione il papà Prega per tutti ma per le persone che muoiono in solitudine senza potersi congedare dai loro cari pensiamo a loro e preghiamo per loro ha detto il pontefice all’inizio della messa di questa mattina a casa Santa Marta Milano dettato anche un terremoto in Croazia magnitudo 5.3 a Zagabria palazzi gravemente danneggiati auto distrutte dalle mani degli edifici e strade coperte di calcinacci molti residenti sono scesi in strada per ora non siano notizie di feriti o vittime sisma è stato avvertito anche in Libia invece continua la guerra bombardamenti delle generale Khalifa haftar Tripoli ci sono stati feriti dall’Italia un appello a L’uomo forte della CirenaicaDimmi almeno di fronte alla minaccia del virus raccolga la disponibilità di al Sunrise a una tregua esortazione formalmente recepita dalle forze di aptar Anche se con un consueto avvertimento su una possibile mancanza di reciprocità da parte di Tripoli è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

