Ultime Notizie Roma del 22-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale può pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno peritonite stretta decisa dal governo per arginare l’emergenza coronavirus opposizione all’attacco per le scelte fatte per i modi con cui sono state comunicate il leader della Lega Matteo Salvini parla di improvvisazione confusione chiede un incontro urgente al Presidente della Repubblica per tutte le posizioni perché dice l’uomo solo la coppia sola al comando non bastano per salvare il paese ti fai con la leader di Fratelli d’Italia meloni secondo la quale quella di comunicazione dal regime totalitario e chiede la convocazione immediata ad oltranza del parlamento Perché l’Italia è nel caos Intanto sono sempre più i casi nel mondo più di 150.000 ufficialmente diagnosticato in Europa secondo un conteggio più di 300.000 nel mondo le vittime contro i 13 mila Secondo i dati della John Hopkins University le persone guarite superano le2000 unità con oltre 25.000 gli Stati Uniti diventano il terzo paese per numero di contagio accertati da coronavirus dopo Cina Italia e non un monito di Papa Francesco alla pandemia del virus vogliamo rispondere con l’universalità della preghiera della compassione della tenerezza rimaniamo Uniti facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole più provate il pontefice all’angelus annuncia due iniziative in tutti i cristiani delle varie confessioni a recitare insieme il Padre Nostro mercoledì 25 marzo a mezzogiorno è un momento di preghiera da lui presieduto venerdì 27 Marzo con una speciale benedizione Urbi et Orbi sul sagrato di via dopo l’Angelus in streaming storico Vaticano Francesco si è affacciato sulla piazza San Pietro completamente vuota per la benedizione ultima notizia in chiusura il forte terremoto che ha colpito Zagabria mattina aumentato la paura è la tensione nella capitale croata già in quarantena quasi totale per la pandemia del coronavirus dopo le due forti scosse magnitudo 5.5 e 5.0 da popolazione uscire in massaalcuni giorni è obbligatoria la distanza fra le persone di almeno due metri ma oggi la misura infettata solo in parte palazzi gravemente danneggiati e tu Grazie per averci seguito e news tornano la prossima edizione

