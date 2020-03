Ultime Notizie Roma del 22-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’Italia affronta un doloroso percorso che Speriamo grazie all’esperienza che presenta sviluppando sia risparmiata gli altri paesi sono le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella in una lettera al presidente tedesco steinmeier line quello ringrazia della solidarietà ricevuta dal popolo tedesco mattonella ricorda che in molti territori con tante vittime viene decimata la generazione più anziana persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana e sottolinea che ora servono spirito veramente europeo di concreta solidarietà l’Unione Europea si muove con determinazione aggiungere i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l’efficace vicinanza di Tale azione intanto la regione Calabria resterà chiusa fino al 3 aprile prossimo la presidente Jole Santelli ha Infatti fatto sapere di avere firmato un’ordinanzaprevede fino a quella data divieto di Ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale si potrà entrare e uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute ai trasgressori si applica la misura in miniata della quarantenne obbligatoria per 14 giorni e sono state 7923 le persone che hanno aderito all’appello per una Task Force di 300 medici che aiuteranno gli ospedali più colpiti dall’emergenza coronavirus al via gli esami delle candidature i primi medici potrebbero essere operativi già domani non Barbie Aia Piacenza Intanto dalla Russia Sono in partenza per l’Italia nove aerei da trasporto che porteranno medici militari veicoli per la disinfezione e attrezzature mediche così come annunciato da Vladimir Putin ha con te è tutto grazie per averci illuso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa