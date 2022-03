Ultime Notizie Roma del 22-03-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 22 Marzo Buongiorno da Francesco Vitale biden torna ad avvertire che Putin sta valutando l’uso di armi chimiche e biologiche nella guerra in Ucraina il presidente americano anche confermato l’uso da parte della Russia di missili ipersonici stare intanto la tensione tra Mosca e Washington con rischio della rottura dei rapporti diplomatici sarà intanto anche l’attenzione la Russia proteste a Berlino accettabili commenti sul put indefinito da biden un dittatore assassino criminale di guerra Mosca convoca l’ambasciatore americano storica a rappresentarli lira del presidente russo per dichiarazioni giudicate impegni dal Cremlino proseguono ma senza progressi le trattative fra Ucraina e Russia chi definisce Mosca poco seria e delle esche ribadito che in Ucraina non può accettare alcuni ultimatum riguardo a un possibile incontro con Putin secondo il cremino sarebbe importante che chiave si rendesse più disponibileconcerto che vedrà i compromessi negoziati saranno decisi con un referendum in Ucraina sale intanto d’Almè 925 bilancia uomo dei civili uccisi dall’inizio del conflitto si parlerà oggi in collegamento i parlamentari italiani riuniti a Montecitorio dopo il presidente ucraino a te verrà anche i draghi non mancano però le voci critiche Franchi hai chiesto che venga ospitato anche Putin e che annuncia che diventerà la seduta non ci saranno gli ex Movimento 5 Stelle di alternativa il leghista Pillon da senatrice del misto Granato la deputata fortissima Giannone quella pentastellata Signorie paragone italexit il consiglio Affari Esteri europei non trovano accordo il pacchetto di sanzioni contro Non scrivere al vertice dei capi di stato e di governo del 24 Marzo senza l’embargo sul petrolio Russo Intesa 327 invece sulla bussola strategica per la sicurezza e la politica di difesa europea di essere difesa europei hanno raggiunto l’accordo anche per altri 500 milioni di euro di aiuti a chi va per l’acquisto di altri un Boeing della China eastern Airlines si è schiantato ieri con 132 personele montagne del Banksy vicino a Buzzo nel sud della Cina e ricerca di Sopravvissuti non hanno dato il momento alcun esito mistero Ancora sulle cause dell’incidente il presidente Si si è detto sconvolto la compagnia aerea messa a terra la sua flotta di 737 800 ed è crollata la borsa di Shanghai continua la risalita dei casi covid in Italia con indice contagio RT a 1 e 2 su anche ricoveri si ferma la discesa di decessi in calo invece il tasso di positività 14 9 * 100 * T raccomandano prudenza nelle riaperture Papa Francesco annunci intanto Il ritorno delle Celebrazioni in piazza San Pietro è morta Samantha d’incà la trentenne Bellunese da 14 mesi in stato vegetativo irreversibile per l’acqua del padre Giorgio aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione al trattamento di fine vita divenendo nel amministratore di sostegno la donna è ispirata a sabato mattina al termine di un percorso di accompagnamento al decesso E questa era l’ultima notizia un buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa