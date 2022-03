Ultime Notizie Roma del 22-03-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il conflitto Russo ucraino arriva il suo 27esimo giorno a chi hai scattato il coprifuoco mentre la tensione tra Russia e America è sempre più alta con puntini che ha richiamato Ambasciatore americano John Sullivan Dopo le parole di Joe biden che accusato Mosca di stare valutando l’uso di armi chimiche biologiche è definito il capo del Cremlino un dittatore assassino criminale di guerra i colloqui tra le delegazioni continuano senza produrre petto operato la situazione è un vicolo cieco Mario Polo è stata ridotta in genere ha poi affermato un dei rischi che ha invitato il popolo a resistere al nemico invasore ha infilato un accordo di pace solo se i paesi nato garantiscono sicurezza via i tecnici ucraini dal sito vi Chernobyl oggi per il video collegamento di Lodi e zielinski che parlerai parlamentari italiani riuniti a Montecitorio dopo il presidente ucrainoanche i draghi non mancano le voci critiche fare chiesto che vengo ospitato anche futili che non c’è che diserterà la seduta non ci saranno 10 Movimento 5 Stelle di alternativa il leghista Pillon un’attrice del misto Granato la deputata Forse quella attenta Stellata sentieri e paragone la cronaca due persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini avviate Dopo la scomparsa del 24enne di Barletta Michele Cilli in una nota diffusa dalla questura di Andria si parla di omicidio Cilli a eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Trani su richiesta della procura sono stati gli agenti della squadra mobile numerose perquisizioni eseguite anche con l’ausilio degli agenti del gabinetto interregionale di polizia scientifica per la Puglia è la Basilicata è di unità cinofile antidroga andiamo nel Milanese una donna di 61 anni è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Cologno Monzese in provincia di Milano alle 4:30 ai Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti su richiestadi alcuni vicini che sentivo rumori e urla provenienti da un appartamento in camera da letto i militari hanno trovato il cadavere di una donna a 61 anni è nata in Spagna che presentava numerose ferite da arma da taglio all’altezza dello sterno dell’addome in casa Erano presenti il figlio ventottenne e due gemelli 24 anni e ora parliamo di scuola la linea a Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF di protezione per quanto riguarda la maternità e i diritti anche dei lavoratori per aumentare il tasso di natalità purtroppo in Italia sono i più bassi Europa 10 punti percentuali rispetto a quello che avviene è tutto questo però forza di fatto ha un ricambio generazionale anche l’interno dei Lavoratori è tra i lavoratori che è il più basso più alto tasso di età pensionabile 67 anni rispetto ai 63 anni tutti Europa bisogna investire Invece sul politiche e delle politiche socialiin Germania c’è Bisogna rimettere al centro la famiglia nella politica del governo È tutto Buon proseguimento ti esco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa