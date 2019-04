Ultime Notizie Roma del 22-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Photo esplosione in Sri Lanka nel giorno di Pasqua hanno colpito chiese hotel facendo una strage il bilancio provvisorio di oltre 215 vittime circa 450 feriti il governo dello Sri Lanka dichiarato lo Stato d’emergenza il coprifuoco il capo della polizia 11 aprile aveva lanciato l’allerta su un rischio di attacchi kamikaze in chiese in portarti a San Pietro la celebrazione della Pasqua benedizione Urbi et Orbi è la città al mondo subito dopo il pontefice ha fatto riferimento alla strage in Sri Lanka desidero manifestare la mia fetosa vicinanza alla comunità Cristiana colpita mentre era in frigo il papà anche pregato per la pace nel Medio Oriente per il continente africano ha inviato a porre fine ingiustizie abusi e violenze in Venezuela cambiamo decisamente argomentoUcraina uscente Petro poroshenko incazza la sconfitta alle elezioni presidenziali ma prometto che non lascerà la politica poco dopo la pubblicazione degli exit poll che vi assegnano solo il 25% di voti ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulato con il suo avversario volodymyr zelensky gli exit poll segna l’attore comico Maurizio assoluto della politica che ha basato l’Inter campagna elettorale sulla lotta alla corruzione oltre il 73% dei voti torniamo in Italia a Torino nuovo verosimilmente straniero aggredito due poliziotti colpendo dicono sbarra di ferro mentre urlava alla ha portato in questura ha gridato insulti contro il presidente Mattarella è il sottoscritto lo ha detto il Ministro dell’Interno Salvini Aggiungendo che uno dei poliziotti stato ferito l’altro la mano a loro vanno i nostri grazie Il nostro augurio di pronta guarigione sto seguendo personalmente la vicenda ha detto Salvini nessuna tolleranza per valore di e violenti che attaccano le forze dell’ordine l’aggressore sarebbe un senegalese di 26 anni a quanto si aprePonte dei Vignali a suo carico sono emersi i due provvedimenti di espulsione uno del questore di Cuneo e l’altro del Questore di Torino il 26 ed è stato arrestato per tentato omicidio andiamo a Khartum gli organizzatori delle proteste in Sudan e che hanno portato alla destituzione del presidente Omar al-bashir i colloqui con il consiglio militare che ha preso la guida del paese in quanto non ha risposto alle richieste l’immediato trasferimento di poteri al Governo civile II Mohamed alamin abdel-aziz portavoce dell’associazione dei professionisti sudanesi che ha avuto un ruolo chiave nelle manifestazioni il comitato politico del consiglio di stare troppo vicino ad Alba Cheer che ora si trova in carcere a Khartum l’associazione lanciato un appello per nuove proteste era l’ultima notizie Buon proseguimento discorso appuntamento a più tardi

